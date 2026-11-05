Een 3D-printer is handig voor veel hobbyprojecten, zoals een kastje voor je Raspberry Pi of een houder voor je gereedschap. Bij grote prints komen wel extra problemen kijken. Hoeken kunnen loskomen van het printbed. Een lange wand kan kromtrekken. Ook kan een schroefgat net te klein zijn.

Met deze zeven tips maak je sterkere prints en verspil je minder tijd en filament.

1. Begin met een goed ontwerp

Bedenk eerst wat je onderdeel moet doen. Moet het gewicht dragen? Komt het dicht bij een warme voeding? Meet de maten van je project goed op, vooral bij gaten, stekkers en randen. Maak ruimte tussen delen die in elkaar passen. Begin bij een deksel met 0,2 tot 0,4 millimeter speling. Print eerst een klein stuk met het schroefgat. Zo merk je snel of alles past. Dat scheelt vaak uren werk.

2. Let op de richting van je print

Een 3D-printer legt dunne lagen kunststof op elkaar. Toch is een print niet in elke richting even sterk. Maak je een haak voor aan de muur? Zorg dan dat de meeste kracht de lagen niet snel uit elkaar trekt. Draai je model eens in de slicer, de software die je print voorbereidt. Bekijk welke stand het sterkst lijkt en waar steunmateriaal nodig is.

Een kleine draai kan veel verschil maken: minder steunmateriaal en een netter oppervlak.

3. Gebruik het juiste filament

Filament is de kunststof draad voor je printer. De twee bekende soorten zijn PLA en PETG. PLA is fijn voor de meeste hobbyprojecten en print vaak makkelijk. Zet een PLA-onderdeel niet dicht bij veel warmte, want het kan dan zacht worden. PETG is vaak wat taaier en past goed bij klemmen en onderdelen voor je werkbank. Wel kan PETG dunne draadjes achterlaten. Dat heet stringing.

4. Zorg voor een goede eerste laag

Een grote print duurt soms vele uren. Dan wil je geen fout aan het begin. De eerste laag moet goed vastzitten op het bed.Maak het printbed schoon en raak het printvlak daarna zo min mogelijk aan. Let ook op kromtrekken. Bij het afkoelen krimpt kunststof een beetje, waardoor de hoeken soms omhoog trekken. Dit heet warping. Een brim kan helpen. Dat is een dunne rand rond je model die extra grip geeft op het bed.





Voorbeeld van een brim bij de hoek van een model

5. Meer vulling is niet altijd beter

In de slicer kies je hoeveel kunststof in het model komt. Dat heet infill of vulling. Voor veel onderdelen hoef je geen 100 procent te kiezen. Begin eens met drie of vier buitenwanden en een normale hoeveelheid vulling. Een schroefgat heeft soms extra dikke wanden nodig. Wil je vaak schroeven losdraaien? Denk dan aan een messing schroefinsert. Test je ontwerp wel als het veel gewicht moet dragen.

6. Bekijk je print vóór je start

De slicer laat zien hoe de printer gaat werken. Bekijk het model laag voor laag en controleer de wanden en het steunmateriaal. Een laaghoogte van 0,2 millimeter is een goed begin bij een nozzle van 0,4 millimeter, de opening waar de kunststof uit komt. Wil je een ronding gladder maken? Kies dan dunnere lagen. Bij een simpel, groot onderdeel mogen de lagen vaak dikker. Verander niet alles tegelijk. Pas één instelling aan en print opnieuw. Zo leer je wat echt helpt.

7. Kijk goed naar het bouwvolume

Soms is je ontwerp simpelweg te groot. Dan moet je het opdelen in stukken die je later aan elkaar schroeft of lijmt. De naden kunnen wel zwakker zijn.Een groter printbed geeft meer ruimte. De Bambu Lab A2L heeft een bouwvolume van 330 × 320 × 325 millimeter. Daardoor kun je grotere kastjes of houders in één keer printen.

Een groot bouwvolume lost niet elk probleem op. Juist bij grote modellen telt een goede eerste laag.



Vergelijking van de bouwruimte van de Bambu Lab A1 en A2L

Probeer dit eens zelf

Maak een houder voor je meetpennen, tang en soldeerdraad. Meet eerst je gereedschap op en teken een simpel model in FreeCAD of Onshape. Print eerst één klein deel. Passen de gaten en houders goed? Maak dan de rest van het model.

Tot slot

Een goede 3D-print begint al op je scherm. Let op de maten, de richting, het materiaal, de eerste laag en de vulling. Zo maak je betere onderdelen met minder mislukte prints. Elektronica Voor Jou is een officiële Bambu Lab reseller in Nederland. Je kunt er terecht voor 3D-printers, filament en hulp bij je keuze.