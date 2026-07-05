Gratis Amstrad-apparatuur zoekt nieuwe liefhebber

Een bijzonder aanbod voor liefhebbers van klassieke computers en retrocomputing: HCC-lid Johan van Loon uit West-Brabant wil zijn verzameling Amstrad-apparatuur graag een nieuw thuis geven. De apparatuur is jarenlang zorgvuldig opgeborgen en wordt bij voorkeur overgedragen aan een verzamelaar, hobbyist of andere liefhebber die er opnieuw plezier aan kan beleven.

Van zolder naar een nieuwe bestemming

Tijdens het opruimen van zijn bovenverdieping kwam Johan de apparatuur weer tegen. Zelf verwacht hij er geen gebruik meer van te maken en ook voor zijn kleinkinderen blijken deze klassieke computersystemen minder aantrekkelijk. Weggooien vindt hij echter zonde – en daar kunnen veel HCC-leden zich waarschijnlijk iets bij voorstellen.

Op de foto is een verzameling klassieke apparatuur te zien, met onder meer een Amstrad-computersysteem, monitor, printer, floppyapparatuur, toetsenbord en diverse originele verpakkingen en accessoires. Volgens Johan is alles vele jaren geleden in goede staat opgeborgen. Hij verwacht daarom dat de apparatuur nog functioneert, al is de werking op dit moment niet opnieuw getest.

Ook software en zelfgeschreven programma’s

Extra interessant is dat er niet alleen hardware beschikbaar is. Bij de verzameling hoort ook software en bovendien een hoeveelheid technische rekenprogramma’s die Johan destijds zelf heeft geschreven in Amstrad BASIC.

Dat maakt het aanbod mogelijk interessant voor meer dan alleen verzamelaars. Ook liefhebbers van programmeergeschiedenis, BASIC, klassieke thuiscomputers en het behoud van digitaal erfgoed kunnen hier iets bijzonders aantreffen. Zelfgeschreven software uit die periode kan immers een interessant beeld geven van de manier waarop thuiscomputers destijds daadwerkelijk werden gebruikt voor technische en praktische toepassingen.

Gratis af te halen in West-Brabant

Johan stelt de apparatuur in principe gratis beschikbaar. Alles moet wel worden opgehaald in West-Brabant. Een kleine vrijwillige vergoeding wordt niet afgeslagen, maar het belangrijkste doel is nadrukkelijk dat de verzameling terechtkomt bij iemand die er belangstelling voor heeft en er zorgvuldig mee omgaat.

Belangstelling? Meld je bij HCC

Ben je verzamelaar, retrocomputerliefhebber, programmeur of gewoon iemand met warme herinneringen aan Amstrad-computers? En wil je deze apparatuur mogelijk een tweede leven geven? Meld je dan bij HCC. Wij brengen serieuze belangstellenden graag in contact met Johan van Loon.

Reageren kan via deze link onder vermelding van ‘Amstrad’.

Wie weet krijgt deze mooie verzameling zo, na vele jaren op zolder, binnenkort een nieuw leven bij een enthousiaste HCC-liefhebber.