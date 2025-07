Google’s nieuwe AI-tool Doppl belooft revolutie in online kleding passen, maar Europa moet nog even wachten

Online kleding shoppen blijft voor veel mensen een gok: een shirt dat er fantastisch uitziet op het model blijkt in werkelijkheid soms te zitten als een vormloos zeil. Je favoriete trui blijkt een andere kleur dan op het plaatje, of de broekspijpen zijn net te kort. Google wil daar met een nieuwe technologische innovatie verandering in brengen. Met de introductie van de AI-gedreven app Doppl wil het techbedrijf online kleding passen niet alleen makkelijker maken, maar ook een stuk nauwkeuriger.

Waar eerdere ‘virtuele paskamers’ vaak beperkt waren tot bepaalde webshops of vaste collecties, gaat Doppl volgens Google een flinke stap verder. Dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie is het straks mogelijk om elk kledingstuk dat je online ziet – waar dan ook – op jezelf te passen. Of je nu een jas spot op Instagram, een shirt ziet in een webwinkel of zelfs geïnspireerd raakt door de outfit van een acteur in een film: met één screenshot kun je via Doppl meteen kijken hoe het kledingstuk jou zou staan.

Zo werkt Doppl: van selfie naar virtuele modeshow

Om Doppl te gebruiken moet je éénmalig een duidelijke, staande foto van jezelf uploaden, waarop je van top tot teen zichtbaar bent. Je kunt ook kiezen voor een gegenereerd AI-model dat qua lichaamsbouw sterk op jou lijkt. Vervolgens is het een kwestie van kledingbeelden uploaden – Doppl analyseert de stijl, de vorm en het materiaal, en genereert een digitale preview waarin jij het kledingstuk draagt.

En Google gaat nóg een stap verder dan statische foto’s. De app toont ook een korte animatie waarin je kunt zien hoe het kledingstuk beweegt terwijl je loopt of draait. Denk aan een rok die zwiert, of een blouse waarvan de stof zachtjes meebeweegt. Zo krijg je een veel realistischer beeld dan met een traditionele productfoto.

AI als pasadviseur – maar met een korreltje zout

Google benadrukt dat Doppl nog in een experimentele fase verkeert. Hoewel de technologie indrukwekkend is, blijft het voorspellen van pasvormen op basis van enkel een foto complex. Stofgevoel, gewicht en echte pasvorm zijn zaken die AI (nog) niet volledig kan simuleren. Google waarschuwt daarom voor al te hoge verwachtingen: de tool is bedoeld als hulp, niet als absolute paskamervervanger.

Alleen nog in de VS beschikbaar

Vooralsnog is Doppl uitsluitend beschikbaar in de Verenigde Staten. Zowel Android- als iOS-gebruikers kunnen de app daar gratis downloaden via de app stores. Voor Nederlandse en Belgische consumenten is het dus voorlopig nog afwachten. Google heeft nog geen officiële datum genoemd voor een Europese lancering.

Toch is de belofte groot. Als Doppl inderdaad zo intuïtief en accuraat blijkt als Google hoopt, zou het de manier waarop we kleding kopen online volledig kunnen veranderen. Geen onnodige retourzendingen meer, minder frustratie bij miskopen en een fijnere, duurzamere shopervaring – het zou zomaar kunnen dat jouw volgende virtuele pasbeurt niet in de spiegel, maar op je smartphone plaatsvindt.