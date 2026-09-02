Google Maps toont in de VS voortaan Lake America in plaats van Lake Ontario

Google Maps laat sinds dit weekend een opvallende naamswijziging zien aan de Amerikaanse kant van Lake Ontario. Gebruikers in de Verenigde Staten zien het meer voortaan aangeduid als Lake America, terwijl in Canada de historische naam Lake Ontario gehandhaafd blijft. Buiten beide landen toont Google Maps beide namen naast elkaar, omdat het bedrijf de officiële benamingen volgt die in verschillende landen worden gebruikt. Waarom is dit voor jou belangrijk om te weten?

GNIS past officiële naam aan

De wijziging komt voort uit een aanpassing in het Geographic Names Information System (GNIS), de officiële databank voor geografische namen van de Amerikaanse overheid. Google zegt dat het zijn kaarten bijwerkt wanneer een bevoegde instantie een naam officieel wijzigt. In dit geval heeft de Amerikaanse federale overheid besloten dat Lake Ontario in Amerikaanse administratie voortaan Lake America heet. Google neemt die wijziging over voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Grensmeer met twee officiële benamingen

Lake Ontario is een grensmeer tussen de Amerikaanse staat New York en de Canadese provincie Ontario. Het grootste deel van het meer ligt aan Canadese zijde, waardoor de Amerikaanse naamswijziging geen invloed heeft op de Canadese naamgeving. Canada blijft de naam Lake Ontario gebruiken, zoals dat al eeuwen gebeurt. Google past zijn kaartweergave aan op basis van de locatie van de gebruiker: wie zich in de Verenigde Staten bevindt, ziet Lake America; wie zich in Canada bevindt, ziet Lake Ontario; en wie zich elders bevindt, krijgt beide namen te zien. Volgens Google sluit dit aan bij bestaand beleid voor geografische objecten die in verschillende landen verschillende officiële namen hebben.

Effect op websites en apps

De wijziging kan ook zichtbaar worden op websites en apps die Google Maps integreren. Diensten die automatisch kaartgegevens van Google overnemen, kunnen daardoor afhankelijk van hun instellingen of gebruikerslocatie de Amerikaanse of Canadese naam tonen. Google benadrukt dat dit een technisch gevolg is van het volgen van officiële naamgeving per land.

Eeuwenoude naam blijft bestaan

De naam Lake Ontario heeft een lange geschiedenis. Het woord Ontario is afkomstig uit een inheemse taal en verwijst naar ‘schitterend’ of ‘sprankelend’ water. De naam werd al in de zeventiende eeuw gebruikt en is daarmee ouder dan zowel de Verenigde Staten als Canada. De Amerikaanse naamswijziging verandert niets aan de internationale of geografische werkelijkheid: het meer blijft hetzelfde, maar wordt in de Amerikaanse federale administratie anders genoemd dan in Canada.

Plaatsnamen zijn nooit neutraal

Geografen wijzen erop dat plaatsnamen nooit volledig neutraal zijn. Een naam bepaalt hoe een locatie verschijnt op kaarten, in documenten en in navigatiesystemen. Door de Amerikaanse naam over te nemen, maakt Google Maps zichtbaar dat er nu twee officiële werkelijkheden naast elkaar bestaan: aan Amerikaanse zijde Lake America en aan Canadese zijde Lake Ontario. Het meer zelf zal daar vermoedelijk weinig van merken.

Wat betekent dit voor HCC‑leden?

Voor HCC‑leden verandert er in de praktijk weinig, maar de naamswijziging laat wel zien hoe sterk digitale kaarten afhankelijk zijn van officiële databronnen. Wie Google Maps gebruikt voor reizen, navigatie of datavisualisatie, kan merken dat geografische namen niet altijd overal hetzelfde zijn. Bij grensgebieden of internationaal gedeelde locaties kan de naam dus verschillen per land of per instelling. Voor leden die kaarten gebruiken in eigen projecten, websites of applicaties is het goed om te weten dat Google automatisch de naam toont die in het betreffende land officieel is. Dat kan invloed hebben op kaartweergaven, labels en automatische imports van geografische data.

Standpunt van HCC

HCC volgt deze ontwikkeling met interesse, omdat ze illustreert hoe digitale infrastructuur en overheidsdatabronnen steeds nauwer verweven raken. Voor HCC is het belangrijk dat geografische informatie transparant, controleerbaar en technisch begrijpelijk blijft. Het feit dat Google Maps verschillende namen toont afhankelijk van de locatie van de gebruiker, past binnen bestaand beleid, maar benadrukt ook dat gebruikers alert moeten blijven op de herkomst van data. HCC pleit voor duidelijkheid en consistentie in digitale kaartdiensten, zodat leden altijd kunnen vertrouwen op correcte en contextbewuste informatie, ongeacht politieke of administratieve wijzigingen.