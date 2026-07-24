Google introduceert inloggen met selfievideo als extra beveiligingslaag

Google rolt wereldwijd een nieuwe manier uit om toegang tot een Google-account te krijgen. Gebruikers kunnen voortaan een korte selfievideo opnemen die dient als extra methode om hun identiteit te bevestigen wanneer zij zijn buitengesloten of geen toegang hebben tot hun gebruikelijke apparaat.

Extra optie voor accountherstel

Google introduceert de functie Selfie video als aanvullende methode voor het herstellen van een account. De nieuwe optie is bedoeld voor situaties waarin gebruikers hun wachtwoord zijn vergeten of geen toegang meer hebben tot hun vertrouwde telefoon, computer of tweestapsverificatie. De functie vervangt bestaande beveiligingsmethoden niet, maar voegt een extra mogelijkheid toe om weer toegang tot een account te krijgen.

Om de functie te activeren neemt de gebruiker een korte video op waarin enkele eenvoudige hoofdbewegingen worden uitgevoerd. Daardoor kan Google het gezicht vanuit verschillende hoeken vastleggen. Bij een latere herstelpoging wordt opnieuw een korte video opgenomen, die wordt vergeleken met de eerder opgeslagen opname. Daarbij controleert het systeem ook of het daadwerkelijk om een live-opname gaat.

Bescherming tegen misbruik

Volgens Google maakt de nieuwe methode gebruik van meerdere beveiligingslagen om misbruik tegen te gaan. Zo moet de gebruiker tijdens de opname specifieke bewegingen uitvoeren, waardoor een stilstaande foto of vooraf opgenomen video niet voldoende is. Daarnaast zegt het bedrijf technieken te gebruiken om pogingen met deepfakes of andere vormen van gezichtsmanipulatie te herkennen.

Privacy onder de loep

Omdat de nieuwe functie biometrische gegevens verwerkt, zal zij ongetwijfeld vragen oproepen over privacy. Google benadrukt dat de selfievideo alleen met toestemming wordt opgeslagen, versleuteld in de cloud wordt bewaard en op ieder moment door de gebruiker kan worden verwijderd. Standaard wordt de opname uitsluitend gebruikt voor het verifiëren van de identiteit tijdens het inloggen. Alleen wanneer gebruikers daar expliciet toestemming voor geven, kan de video ook voor andere doeleinden worden ingezet.

Gefaseerde uitrol

De selfievideo wordt vanaf deze week gefaseerd beschikbaar gemaakt voor in aanmerking komende Google-accounts. Daardoor zal de functie niet direct voor iedereen zichtbaar zijn. Gebruikers kunnen via de beveiligingsinstellingen van hun Google-account controleren of de nieuwe inlogmethode al beschikbaar is. Bepaalde accounttypen, zoals Google Workspace-accounts en accounts binnen het Advanced Protection Program, worden vooralsnog niet ondersteund.