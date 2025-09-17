Geef je oude computer een tweede leven

Heb jij nog een oude Windows 10-computer in de kast staan die stof ligt te vangen? Neem ‘m mee naar de HCC!kennisdag op 4 oktober in Houten en lever ’m in bij de Windows-stand.

Onze vrijwilligers bekijken of de hardware geschikt is om opnieuw in te zetten, bijvoorbeeld voor een Linux-workshop of als Chromebook. Zo krijgen de apparaten een tweede leven én maken we technologie toegankelijk voor meer mensen in het land.

Wat gebeurt er met jouw oude computer?

Onze tech-vrijwilligers knappen de computers op en installeren er nieuwe software op. Ze worden vervolgens ingezet tijdens workshops of leertrajecten. Zo dragen we bij aan duurzaamheid én digitale inclusie.

Wat kun je inleveren?

- Windows 10 desktops en laptops

- Kabels, muizen en toetsenborden

- Platte beeldschermen (geen printers)

Samen zorgen we ervoor dat oude hardware niet verloren gaat, maar juist anderen helpt om digitaal vaardiger te worden. Dus: duik in de kast, pak die oude laptop of pc erbij en neem ’m mee naar de HCC!kennisdag!