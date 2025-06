Facebook introduceert passkeys: eenvoudiger én veiliger inloggen

Facebook rolt passkeys uit op iOS en Android, waarmee gebruikers voortaan via vingerafdruk, gezichtsherkenning of pincode kunnen inloggen. Deze methode voorkomt phishing, vereenvoudigt aanmeldingen en beschermt straks ook Messenger en betalingen via Meta Pay.

Facebook zet een belangrijke stap richting inloggen zonder wachtwoord. Passkeys zijn cryptografische sleutels die lokaal op je apparaat worden bewaard en alleen gekoppeld zijn aan eén domein, bijvoorbeeld van Facebook. Daardoor zijn misleidende websites of phishing-pogingen veel minder effectief. Je logt in met jouw biometrie (vingerafdruk, gezichtsherkenning) of pincode, net zoals je je telefoon ontgrendelt.

Deze zomer wordt passkeys uitgerold op mobiele Facebook-apps voor Android en iOS; daarna volgt dezelfde ondersteuning voor Messenger, waarbij je één passkey voor beide apps kunt gebruiken.

In het Accounts Center ‑ bereikbaar via Instellingen ‑ kun je eenvoudig passkeys instellen en beheren. Traditionele wachtwoorden, beveiligingssleutels of sms-codes blijven beschikbaar als back-up bij bezoek vanaf een ander apparaat.