Explosieve stijging van privacyklachten bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar ruim 13.500 klachten en signalen over mogelijke schendingen van de privacywetgeving. Dat is een stijging van 75 procent ten opzichte van een jaar eerder. De klachten gaan onder meer over datalekken, cameratoezicht, cookies en organisaties die burgers belemmeren bij het uitoefenen van hun privacyrechten.

Een van de opvallendste zaken die de AP behandelde, betrof een internationale organisatie die in Nederland is gevestigd. Die vroeg betrokkenen een aanzienlijk bedrag om inzage te krijgen in hun eigen persoonsgegevens. Volgens de AP is dat in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat organisaties het mensen niet moeilijk mogen maken om gebruik te maken van hun rechten.

De toezichthouder gaf de organisatie een officiële waarschuwing. Daarop stopte deze met het vragen van geld voor inzageverzoeken. De zaak laat volgens de AP zien dat organisaties soms drempels opwerpen die burgers kunnen ontmoedigen om hun privacyrechten uit te oefenen.

Meer klachten over inzage en verwijdering van gegevens

Veel klachten hebben betrekking op organisaties die niet of te laat reageren op verzoeken om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De AP noemt het zorgelijk dat fundamentele rechten uit de AVG in de praktijk niet altijd worden nageleefd.

Datalek bij Clinical Diagnostics zorgt voor groot aantal meldingen

Ook datalekken waren een belangrijke bron van klachten. Vooral het grote datalek bij Clinical Diagnostics leidde tot veel meldingen bij de toezichthouder. Meer dan de helft van alle klachten uit de zorgsector hield verband met dit incident. Betrokkenen klaagden onder meer over de gebrekkige informatievoorziening en de onzekerheid over wat er met hun gegevens was gebeurd.

Cameratoezicht en cookies blijven bron van irritatie

Daarnaast ontving de AP veel klachten over cameratoezicht op de werkvloer en over websites die bezoekers volgen met cookies en andere trackingtechnieken. Ook overheidsorganisaties kregen te maken met klachten over de verwerking van persoonsgegevens zonder voldoende wettelijke grondslag.

Toenemend bewustzijn over privacy

Volgens de AP laat de sterke stijging van het aantal klachten zien dat Nederlanders zich steeds bewuster worden van hun privacyrechten en de weg naar de toezichthouder beter weten te vinden. Tegelijkertijd neemt daardoor ook de druk op de organisatie toe.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De ontwikkelingen maken duidelijk dat het belangrijk is om de eigen privacyrechten te kennen. Iedereen heeft het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die organisaties over hem of haar bewaren. Ook kunnen gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. De voorbeelden die de Autoriteit Persoonsgegevens noemt, laten zien dat organisaties deze rechten niet altijd vanzelfsprekend respecteren. Voor HCC-leden is het daarom belangrijk om alert te blijven en te weten welke mogelijkheden de AVG biedt om controle te houden over persoonlijke gegevens.