Europa investeert 75 miljoen euro in eigen telco-edge-cloud: stap naar digitale soevereiniteit

De Europese Commissie heeft begin maart 2026 officieel aangekondigd dat zij 75 miljoen euro uittrekt voor het EURO-3C-project. Dat project moet leiden tot een grootschalige, gefedereerde Telco-Edge-Cloud-infrastructuur in Europa. De aankondiging werd gedaan tijdens Mobile World Congress 2026 in Barcelona. Volgens de Commissie moet EURO-3C laten zien dat Europa geavanceerde digitale diensten via de eigen digitale infrastructuur kan leveren, en daarmee minder afhankelijk wordt van aanbieders uit derde landen.

Met Telco-Edge-Cloud wordt een combinatie bedoeld van telecomnetwerken, edge computing en cloudinfrastructuur. In de praktijk gaat het om rekenkracht, opslag en netwerkdiensten die dichter bij gebruikers en apparaten worden geplaatst. Dat is belangrijk voor toepassingen waarbij snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid cruciaal zijn, zoals slimme industrie, mobiliteit, AI-toepassingen, cyberbeveiliging en straks ook 6G-diensten. De Europese Commissie presenteert dit daarom nadrukkelijk als een bouwsteen voor digitale soevereiniteit.

Volgens de Commissie is EURO-3C het eerste grootschalige Europese project dat een gefedereerde Telco-Edge-Cloud-infrastructuur op deze schaal wil opzetten. Daarbij gaat het niet om één centrale Europese cloud, maar om een samenwerkend netwerk van telecomoperators, cloudpartijen, softwarebedrijven, fabrikanten van apparatuur, onderzoeksinstellingen en integratiespecialisten. In totaal zijn volgens de aankondiging 87 consortiumleden bij het project betrokken. Daarmee krijgt het initiatief direct een breed industrieel en technisch draagvlak.

De Commissie koppelt EURO-3C ook nadrukkelijk aan bredere Europese strategie. Het project sluit volgens Brussel aan op de ambities achter de voorgestelde Digital Networks Act en op bestaande Europese initiatieven zoals IPCEI-CIS, SNS JU en EuroHPC. Daarmee wordt duidelijk dat het hier niet om een losstaand subsidieproject gaat, maar om een onderdeel van een grotere Europese poging om grip te krijgen op digitale infrastructuur, rekencapaciteit en dataverwerking.

Waarom is dat belangrijk? Europa leunt voor veel cloud- en platformdiensten nog altijd zwaar op vooral Amerikaanse aanbieders. Dat levert gemak en schaalvoordelen op, maar maakt Europa ook kwetsbaar. Denk aan afhankelijkheid van buitenlandse regelgeving, beperkte invloed op technische standaarden en zorgen over continuïteit, strategische autonomie en datatoegang. Met EURO-3C wil de EU aantonen dat een Europees alternatief mogelijk is, gebaseerd op samenwerking tussen bestaande partijen in plaats van één volledig nieuw, centraal systeem.

Tegelijk is enige nuchterheid op zijn plaats. 75 miljoen euro is veel geld, maar in de wereld van cloud, telecom en AI-infrastructuur is het geen bedrag waarmee Europa in één klap een volledig onafhankelijk alternatief voor de grootste hyperscalers neerzet. Het belang van dit project zit daarom vooral in standaardisatie, samenwerking, interoperabiliteit en het bouwen van praktische voorbeelden die later opgeschaald kunnen worden. De echte waarde van EURO-3C zal afhangen van de vraag of Europese bedrijven en overheden deze infrastructuur straks ook daadwerkelijk gaan gebruiken en verder uitbouwen. Die conclusie is een logische afleiding uit de omvang en positionering van het project zoals de Commissie die zelf schetst.

Voor HCC-leden is dit onderwerp allesbehalve abstract. Het raakt direct aan discussies die binnen HCC al langer spelen: digitale onafhankelijkheid, Europese technologie, veiligheid van data en de vraag hoeveel controle je wilt uitbesteden aan een klein aantal buitenlandse techreuzen. Een sterkere Europese digitale infrastructuur kan op termijn bijdragen aan betere keuzes voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en mogelijk ook burgers. Dat betekent niet dat morgen ineens alle diensten Europees zijn, maar wel dat Europa serieuzer bouwt aan eigen alternatieven.

Wat dit betekent voor HCC-leden, is vooral dat het debat over digitale soevereiniteit steeds concreter wordt. Waar het een paar jaar geleden nog vaak bij beleidsstukken en ambities bleef, ontstaan nu projecten waarin geld, techniek en samenwerking samenkomen. Voor leden die zich bezighouden met cloud, AI, netwerken, privacy, open source en cybersecurity is EURO-3C daarom een ontwikkeling om goed te volgen. Het laat zien dat Europa niet alleen regels wil maken voor de digitale wereld, maar ook zelf infrastructuur wil opbouwen.

Een eigen Europese digitale basis lost niet alles op. Maar zonder eigen infrastructuur blijft digitale onafhankelijkheid vooral een mooi ideaal. Met EURO-3C zet Europa nu in elk geval een zichtbare stap van beleid naar praktijk.

