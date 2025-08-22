Doe mee aan het Open HCC Schaakkampioenschap - je kunt je vanaf nu inschrijven

Ben jij een strategisch denker die de koning tot het uiterste opjaagt? Of geniet je vooral van de uitdaging die schaken te bieden heeft, ongeacht je niveau? Dan is dit je kans om je vaardigheden te testen! Dit najaar organiseert HCC het allereerste Open HCC Schaakkampioenschap, een online toernooi dat de deuren opent voor iedereen. Of je nu lid bent van HCC of niet, dit is jouw moment om de strijd aan te gaan met andere schaakliefhebbers. Deelname is gratis.

Gratis deelname

Schaken stimuleert creativiteit en denkvermogen, en de spanning die het met zich meebrengt, is van begin tot eind voelbaar. De wedstrijden worden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Dit betekent dat je het opneemt tegen spelers met een vergelijkbare score, wat zorgt voor eerlijke en boeiende partijen.

De opzet is speciaal ontworpen om deelname voor iedereen mogelijk te maken. Het toernooi bestaat uit negen ronden, verspreid over vijf zondagmiddagen in oktober en november, zodat je de wedstrijden gemakkelijk kunt inpassen in je agenda. Bovendien is de deelname gratis.

Speeldagen

Op elke speeldag wordt er om 14.00 uur en om 16.00 uur een partij gespeeld. De speeldagen vinden plaats op 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november en tot slot de spannende finaledag op 30 november. Met 30 minuten bedenktijd per persoon per partij heb je genoeg tijd om je strategieën te perfectioneren en je tegenstander te slim af te zijn.

Wat kun je winnen?

Na de laatste ronde weten we wie de vier beste schakers van HCC zijn. Voor hen liggen er, naast eer en eeuwige roem, ook mooie geldprijzen klaar:

de winnaar ontvangt een bedrag van € 150,00

de nummer twee gaat naar huis met € 100,00

de derde plaats wordt beloond met € 75,00

de vierde plaats verdient € 50,00.

Inschrijven

Wil jij laten zien dat je de Magnus Carlsen van HCC bent? Ga dan naar hcc.nl/schaaktoernooi (dat is een verkorte url die je brengt naar de website tornelo.com waar het schaaktoernooi onder de auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond is ondergebracht) en schrijf je in! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Grijp deze kans om mee te doen aan dit unieke schaakevenement en strijd mee om de felbegeerde HCC-titel!

Alleen kijken als toeschouwer

Je kunt ook alleen de wedstrijden volgen als toeschouwer, maar ook dan dien je je in te schrijven. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

Hoe je aan te melden

Klik op hcc.nl/schaaktoernooi. Je komt vervolgens op deze pagina.

Je kunt klikken op de groene button Register now.

Maak je account aan. Naar het opgegeven e-mailadres wordt een code gestuurd die je moet invullen ter verificatie.

Wanneer de registratie is gedaan, kun je je aanmelden als deelnemer (player). Zet hiervoor een vinkje bij Player en klik op Sign in. Als toeschouwer zet je een vinkje bij Spectator en klik je op Sign in.

Wanneer je als toeschouwer bent ingeschreven, zie je onderstaand beeld. Je kunt switchen om mee te spelen. Klik hiervoor op Switch to play.

Wanneer je een volgende keer de website bezoekt, dien je je vermoedelijk opnieuw aan te melden. Je ziet onderstaand beeld. Klik dan rechtsboven op Sign in.

Je krijgt daarna onderstaand beeld te zien. Vul je e-mailadres en het door jou gekozen password in en klik op Sign in.

Veel plezier en heel veel succes!