Dinsdag 29 september in Dieren: Alles over kantoorsoftware

Tekstverwerken, rekenen, presentaties maken: kantoorsoftware behoort al tientallen jaren tot de meest gebruikte software op onze computers. Maar welke mogelijkheden zijn er tegenwoordig en ben je eigenlijk wel aangewezen op één bepaald pakket? HCC!seniorenacademie Dieren trapt het nieuwe seizoen op dinsdag 29 september af met een presentatie over kantoorsoftware.

De vakanties zijn voorbij en dat betekent dat ook de maandelijkse bijeenkomsten van HCC!seniorenacademie in Dieren weer van start gaan. Op dinsdag 29 september ben je van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in Multifunctioneel Centrum De Oase aan het Ericaplein 1 in Dieren.

Het onderwerp van deze eerste bijeenkomst na de zomer is kantoorsoftware.

Van tekstverwerker tot spreadsheet

Sinds de opkomst van de homecomputer zijn bepaalde soorten programma's bijna niet meer weg te denken. Denk aan de tekstverwerker voor het schrijven van een brief of verslag, het spreadsheet voor berekeningen en financiële overzichten en programma's waarmee je presentaties kunt maken.

Gezamenlijk worden dergelijke toepassingen vaak aangeduid als Office- of kantoorsoftware. Microsoft Office, tegenwoordig Microsoft 365, is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld, maar er bestaan verschillende andere commerciële én gratis alternatieven.

Tijdens de presentatie wordt een aantal van deze programma's nader bekeken. Wat kun je ermee, waarin verschillen ze van elkaar en welke toepassingen heb je als thuisgebruiker eigenlijk nodig?

Kantoorsoftware is meer dan Office

Niet iedere toepassing die op een kantoor wordt gebruikt, maakt deel uit van een traditioneel Office-pakket. Bedrijven en organisaties gebruiken bijvoorbeeld afzonderlijke programma's voor voorraadbeheer, personeelsadministratie, financiële administratie en het beheren van grote hoeveelheden informatie.

Daarbij spelen databases een belangrijke rol. Ook aan deze kant van kantoorautomatisering wordt tijdens de presentatie aandacht besteed. Zo krijg je een breder beeld van de ontwikkeling van kantoorsoftware vanaf de eerste homecomputers tot de toepassingen die we tegenwoordig gebruiken.

Ook met je eigen digitale vragen welkom

De bijeenkomsten van HCC!seniorenacademie zijn niet alleen bedoeld om naar een presentatie te luisteren. De aanwezige vrijwilligers helpen je ook graag bij andere computer- en digitale problemen. Heb je een vraag over je laptop, tablet of smartphone? Neem het apparaat dan gerust mee naar de bijeenkomst.

De toegang is gratis voor HCC-leden. Ben je nog geen lid? Dan kun je de eerste bijeenkomst gratis bezoeken om kennis te maken. Daarna bedraagt de entree voor niet-leden € 5,00.

Ook in oktober en november

HCC!seniorenacademie heeft voor de komende maanden alweer nieuwe onderwerpen gepland. In oktober staat back-up en restore centraal: hoe zorg je ervoor dat belangrijke bestanden niet verloren gaan en hoe krijg je ze terug als er iets misgaat? In november gaat het over de NAS als lokale opslag. In december is er geen bijeenkomst.

De bijeenkomsten in Dieren worden iedere laatste dinsdag van de maand gehouden, met uitzondering van juli, augustus en december.

Dinsdag 29 september 2026, 10.00 – 12.00 uur

Multifunctioneel Centrum De Oase

Ericaplein 1, 6951 CP Dieren

Vrij parkeren aan de voor- en achterzijde

HCC!seniorenacademie Dieren valt onder HCC!regio Apeldoorn.

Kom langs, steek iets nieuws op en neem vooral ook je eigen digitale vragen mee!