Dinsdag 23 september 2025: Gezellige clubavond HCC!midden-brabant in Tilburg

Dinsdag 23 september a.s. is het weer clubbijeenkomst bij HCC!midden-brabant. Op deze avond is het inloop en zijn al onze werkgroepen aanwezig voor jouw vragen, problemen of zo maar een gezellig praatje. In de 3D-werkgroep wordt weer geprogrammeerd en ontworpen met behulp van de programma's Fusion en OnShape.

Bij Linux-Opensource en in het Windowshoekje worden de laatste wetenswaardigheden besproken.

In het Windowshoekje het tweede gedeelte van het tweeluik "Windows 10 'End of Life'". Op de eerste avond hebben we de diverse alternatieven besproken. Op deze avond bespreken we aan de hand van een handige 'tool' de uitvoering van de verschillende opties. Voor de deelnemers aan de bijeenkomsten is een hand-out beschikbaar. Neemt wel een usb-stick mee!

Ook op deze avond is er weer genoeg te beleven bij HCC!midden-brabant. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20.00 uur en we doen om 22.15 uur het licht uit.

Locatie: zaal "de Goede Herder", Isidorusstraat 6 in Tilburg.

Je bent van harte welkom.