De geschiedenis van SimCity: de virtuele stad die miljoenen veroverde

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 5 van De geschiedenis van: SimCity.

In 1989 verscheen een computerspel dat geen helden of monsters nodig had om te boeien, maar de speler uitdaagde om een stad van de grond af op te bouwen. SimCity veranderde niet alleen games, maar ook de manier waarop we nadachten over systemen en simulaties.

Waar de meeste spellen uit die tijd draaiden om winnen, verliezen of vijanden verslaan, kwam SimCity met een totaal andere benadering. Er was geen vast einddoel, geen traditionele overwinning. In plaats daarvan werd je als speler burgemeester, stedenbouwkundige en economische planner in één. Je kreeg een leeg stuk land en de vrijheid om te bouwen: woonwijken, industrie, wegen, elektriciteitscentrales en later ook politiebureaus, brandweerkazernes en scholen. Elke beslissing had gevolgen. Te veel fabrieken zorgden voor vervuiling. Te weinig belastinginkomsten betekenden bezuinigingen op essentiële diensten. En als de balans zoek was, begonnen de inwoners te klagen – of vertrokken ze gewoon.

De geboorte van een genre

De bedenker van SimCity, Will Wright, was geïnspireerd door stadsplanning en de ideeën van systeemtheorie. In tegenstelling tot de meeste spellen in de jaren ’80, bood SimCity een open spelstructuur – wat later bekend werd als een sandbox game. Het spel sloeg in als een bom, mede dankzij de uitgever Maxis, en zette een nieuw genre op de kaart: de simulatiegame.

Al snel volgden uitbreidingen en updates, met steeds gedetailleerdere mogelijkheden. Zo kon je later rampen als aardbevingen, tornado’s of zelfs monsteraanvallen loslaten op je stad – om te testen hoe robuust je planning echt was. Maar ook realistische problemen als verkeersdrukte, werkloosheid en milieuvervuiling maakten deel uit van de uitdaging.

SimCity 2000: naar de diepte

In 1993 verscheen SimCity 2000, dat de basis legde voor de moderne stadsbouwgame. De grafische upgrade was aanzienlijk: van simpele top-down beelden naar isometrisch perspectief met kleurrijke details. Maar belangrijker nog was de toegenomen complexiteit. Je kon nu ondergrondse infrastructuur aanleggen, zoals metro’s en waterleidingen. Er kwamen nieuwe zone-typen bij, zoals hogedichtheidswijken, en je kreeg meer inzicht in statistieken over je stad.

Ook werd het mogelijk om gebouwen op te slaan en te hergebruiken én introduceerde het spel een uitgebreid beleidssysteem: van belastingtarieven tot bezuinigingen op politie. Dit alles maakte de ervaring realistischer, maar ook uitdagender. SimCity 2000 werd een mijlpaal en bleef jarenlang populair – veel fans beschouwen het nog altijd als de beste versie van de reeks.

SimCity 3000: meer realisme, meer controle

In 1999 kwam SimCity 3000, een evolutie die vooral op details en schaalvergroting mikte. De graphics werden opgepoetst en het spel voegde afvalbeheer toe, evenals meer uitgebreide economische interacties, zoals onderhandelingen met buurgemeenten. Je kon bijvoorbeeld water importeren of je vuilnis exporteren – mits de buren akkoord gingen. Voor het eerst verschenen er ook echte bedrijven in de game, via product placement, en zustersteden van over de hele wereld.

SimCity 3000 voegde ook muziek toe die tot op de dag van vandaag in het geheugen van veel spelers staat gegrift: rustgevende klanken die perfect pasten bij het rustige ritme van stadsopbouw.

SimCity 4: complexiteit en chaos

Met SimCity 4 (2003) besloot Maxis de lat opnieuw hoger te leggen. De schaal van steden nam toe, je kon meerdere steden tegelijk beheren en via wegen en infrastructuur met elkaar verbinden. Dit bood voor het eerst een regionaal perspectief: beslissingen in stad A konden invloed hebben op stad B. De graphics waren prachtig voor die tijd, met dynamische dag/nacht-cycli en weersomstandigheden.

Maar de keerzijde was dat de moeilijkheidsgraad toenam. SimCity 4 werd als zeer uitdagend beschouwd, deels ook door de complexiteit van het economische systeem. De modding-community floreerde echter als nooit tevoren. Dankzij tools als de BAT (Building Architect Tool) en talloze fan-sites kreeg het spel een tweede leven – stedenbouwers konden nu letterlijk hun droomstad ontwerpen.

SimCity (2013): ambitie versus realiteit

Na een jarenlange stilte keerde de franchise in 2013 terug met een reboot, simpelweg SimCity genoemd. Deze versie maakte gebruik van de GlassBox-engine, die beloofde dat elke individuele burger (sim) daadwerkelijk zou worden gesimuleerd. Op papier klonk het revolutionair – in de praktijk liep het mis. Door de vereiste om constant online te zijn, werden de servers bij de lancering overspoeld, met als gevolg talloze crashes en frustratie onder spelers.

Bovendien bleken steden te klein, waren verkeersproblemen bizar (schoolbussen bleven eindeloos in de file staan) en werkte de AI onvoorspelbaar. Hoewel latere patches veel verbeterden, bleef deze versie een smet op de reputatie van de serie. Desondanks was de onderliggende ambitie indrukwekkend: een levende, ademende simulatie van stedelijk leven.

Van SimCity naar The Sims en Cities: Skylines

SimCity vormde ook de basis voor andere iconische simulatiegames. De bekendste afsplitsing is zonder twijfel The Sims (2000), eveneens bedacht door Will Wright. In plaats van steden bouwde je nu levens. Je gaf individuen een baan, bouwde hun huis, regelde relaties – en keek toe hoe ze ruzie maakten over de afwas of de liefde vonden op een bankje. The Sims werd een cultureel fenomeen en ontwikkelde zich tot een van de bestverkopende gamefranchises ooit.

Andere titels zoals Cities XL en vooral Cities: Skylines (2015) namen het stokje van SimCity over. Laatstgenoemde bood veel van wat SimCity 2013 had willen zijn: grote steden, mod-ondersteuning, diepgaande verkeerssystemen en een gemeenschap van miljoenen spelers. Ironisch genoeg werd Cities: Skylines door velen gezien als het echte SimCity 5 – alleen ontwikkeld door het Finse Colossal Order in plaats van Maxis.

De erfenis van SimCity

Hoewel het merk SimCity vandaag nauwelijks nog actief is, leeft de invloed van de serie onverminderd voort. Het leerde miljoenen spelers over ruimtelijke ordening, economie, milieu-impact en sociale cohesie – lang voordat dat vakken waren op school. Het spel daagde spelers uit om vooruit te denken, offers te maken en bovenal: systemen te begrijpen.

In een tijd waarin stedenbouw en duurzaamheid actueler zijn dan ooit, blijft SimCity een briljant voorbeeld van hoe een game niet alleen vermakelijk, maar ook educatief en visionair kan zijn. En wie ooit urenlang zijn stroomnetwerk optimaliseerde of zuchtend keek naar een verkeersinfarct rond een rotonde, weet: steden bouwen is niet simpel. Maar verslavend is het wel.

De grafische ontwikkeling van simulatiegames als SimCity in beeld gebracht. De gebruikte afbeeldingen zijn gecreëerd door AI