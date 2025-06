De geschiedenis van de videorecorder: de opkomst en de ondergang

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 2 van De geschiedenis van: de videorecorder.

Ooit was het de trots van vrijwel elke woonkamer: de videorecorder. Een technologisch hoogstandje waarmee mensen films konden opnemen, afspelen en zelfs pauzeren. Vandaag is het apparaat bijna volledig uit onze huiskamers verdwenen, maar de impact blijft voelbaar.

De geschiedenis van de videorecorder begint in de jaren ’50, maar het was Charles Ginsburg van het Amerikaanse bedrijf Ampex die in 1956 het eerste werkende videorecordersysteem ontwikkelde: de Ampex VRX-1000. Deze eerste machines waren immens groot en duur, bedoeld voor professioneel gebruik door televisiestations. Pas in de jaren ’70 zou de videorecorder toegankelijk worden voor de consument.

Het formatgevecht

In de jaren '70 en '80 woedde er een hevige strijd tussen verschillende videorecordersystemen. De belangrijkste spelers waren VHS (Video Home System), Betamax en Video 2000. Elk systeem had zijn eigen voor- en nadelen, maar het was vooral een strijd tussen elektronicagiganten.

Sony bracht in 1975 de Betamax uit, een systeem met superieure beeldkwaliteit en een compacter formaat. Kort daarna, in 1976, introduceerde JVC de VHS. Hoewel de VHS in technisch opzicht inferieur was, bood het wel langere opnametijd en was het goedkoper te produceren. Philips introduceerde nog een derde systeem: Video 2000, vooral populair in Europa, met een innovatieve mogelijkheid om op beide kanten van de cassette op te nemen. Toch wist dit systeem nooit echt door te breken. Dit kwam mede omdat Philips het na verluid niet toestond dat er seksfilms op Video 2000-banden in videotheken te krijgen zouden zijn.

Opnametijden en bandenprijzen

De maximale opnametijd speelde een cruciale rol in de populariteit van de systemen. Betamax bood aanvankelijk slechts één uur opnametijd (in de standaard Beta I-modus). Later kwam daar Beta II bij, waarmee twee uur mogelijk werd en Beta III voor drie uur Helaas daalde de beeldkwaliteit naarmate de tijd langer werd. VHS bood in de SP-modus (Standard Play) standaard twee uur, maar met LP (Long Play) en EP (Extended Play) waren vier tot zelfs zes uur opnames mogelijk, weliswaar met merkbaar verlies van beeldkwaliteit.

Video 2000 onderscheidde zich door zijn dubbele zijden: elke cassette kon aan beide kanten worden gebruikt, wat betekende dat een band van vier uur effectief acht uur opnametijd kon bieden (twee keer vier uur). Dit was een technisch hoogstandje, maar het systeem kampte met storingsgevoeligheid en een beperkt titelaanbod.

Wat betreft prijs lagen de kosten van lege videobanden in de beginjaren relatief hoog. In de vroege jaren ’80 kostte een standaard VHS-band met twee uur opnametijd rond de 25 tot 35 gulden. Betamax-banden zaten in een vergelijkbare prijsklasse. Video 2000-banden waren vaak iets duurder, tussen de 30 en 45 gulden, vanwege de dubbelzijdige functionaliteit. Naarmate de productie toenam en concurrentie groeide, daalden de prijzen. In de jaren '90 kon men een VHS-band van drie of vier uur al voor minder dan tien gulden kopen in discountwinkels.

De instelproblemen

Hoewel de videorecorder technisch revolutionair was, bleek het gebruik in de praktijk voor veel mensen een behoorlijke uitdaging. Met name het programmeren van opnames leverde frustratie op. Gebruikers moesten het exacte kanaal, de begintijd en de eindtijd correct invoeren, vaak met behulp van piepkleine knopjes op onoverzichtelijke afstandsbedieningen of via cryptische menu’s op het apparaat zelf. Een tikfoutje – bijvoorbeeld 20:30 in plaats van 19:30 – betekende simpelweg: geen opname.

Daarbij kwamen technische hindernissen zoals het correct aansluiten op de televisie, het kiezen tussen antenne- of kabelsignaal, en het instellen van de juiste videostandaard (PAL, SECAM of NTSC). Voor wie ook nog gebruik wilde maken van een decoder (zoals bij betaalzenders), werd het instellen een waar mijnenveld.

Niet zelden vonden consumenten na terugkomst van vakantie een cassette vol sneeuwbeeld, het verkeerde programma of helemaal niets. Het verschijnsel van de “knipperende klok” werd een bekend symbool van technische onmacht: veel mensen slaagden er simpelweg niet in om de tijd correct in te stellen op hun apparaat.

Cursussen en hulplijnen

De problemen met de bediening leidden ertoe dat elektronicawinkels en consumentenorganisaties speciale videorecordercursussen organiseerden. Met name ouderen vonden de overgang naar deze nieuwe technologie lastig. Lokale buurthuizen, bibliotheken en zelfs omroepen boden workshops aan waarin deelnemers leerden hoe ze een opname konden programmeren of een band terugspoelden zonder deze te beschadigen.

Sommige fabrikanten speelden hierop in met vereenvoudigde modellen en handleidingen in begrijpelijke taal, maar het algemene probleem bleef dat de videorecorder in essentie een mechanisch en tijdgestuurd apparaat was en dus foutgevoelig bij elke stap.

De winnaar: VHS

In de strijd tussen de verschillende systemen won uiteindelijk VHS. De doorslag gaf niet per se de beeldkwaliteit, maar de beschikbaarheid van content en het gebruiksgemak. JVC gaf licenties vrij aan andere fabrikanten, wat leidde tot een grote verscheidenheid aan videorecorders in allerlei prijsklassen. Bovendien kozen filmstudio’s massaal voor het VHS-formaat om hun films op uit te brengen. Binnen een paar jaar was VHS de onbetwiste marktleider en Betamax en Video 2000 verdwenen langzaam van het toneel.

Een nieuw tijdperk

De jaren '80 en '90 waren de hoogtijdagen van de videorecorder. Het apparaat werd een standaardonderdeel van elk huishouden. Mensen namen televisieprogramma’s op, huurden films bij de videotheek en maakten hun eigen homevideo’s. De videorecorder democratiseerde de toegang tot beeldmateriaal en veranderde het mediagedrag voorgoed.

Toch luidde de opkomst van de dvd rond het jaar 2000 het begin van het einde in voor de videorecorder. Dvd’s boden betere beeldkwaliteit, waren kleiner, gebruiksvriendelijker en kenden geen mechanische slijtage zoals videobanden. De ontwikkeling van digitale opnameapparatuur, harddiskrecorders en later streamingdiensten versnelden de neergang.

Opnemen anno nu

Tegenwoordig is het opnemen van programma’s een vrijwel moeiteloze digitale handeling geworden. Bij aanbieders als Ziggo en KPN is het mogelijk om met één druk op de knop op afstand programma’s op te nemen, vaak via een app of met de afstandsbediening. Deze opnames worden opgeslagen in de cloud. Een belangrijk verschil met vroeger is dat moderne systemen de mogelijkheid bieden om meerdere programma’s tegelijk op te nemen. Bij KPN kun je bijvoorbeeld tot zes programma’s tegelijk opnemen, terwijl je bovendien live televisie kunt blijven kijken. Ziggo biedt vergelijkbare functies, afhankelijk van het type mediabox. Opgenomen programma’s zijn tot een jaar lang terug te kijken en kunnen vaak zelfs worden gepauzeerd, vooruit- of teruggespoeld, net als bij streamingdiensten.

Daarnaast is het bij veel providers mogelijk om gemiste uitzendingen tot zeven dagen terug te kijken zonder dat je ze vooraf hebt opgenomen. Deze ‘terugkijkfunctie’ heeft het nut van handmatig opnemen deels overbodig gemaakt, al blijft het voor sommige gebruikers een handige manier om specifieke programma's langdurig te bewaren.

Erfenis

In 2016 stopte de laatste fabrikant, het Japanse Funai, definitief met de productie van videorecorders. Daarmee kwam er een einde aan een tijdperk. Toch leeft de videorecorder voort in het collectieve geheugen als het apparaat dat de weg plaveide voor persoonlijke mediaconsumptie. Zonder de videorecorder had het huidige streaminglandschap er wellicht heel anders uitgezien.





