De geschiedenis van de vergeten voorlopers: merken en machines die de computerrevolutie (bijna) veranderden

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 4 van De geschiedenis van: de vergeten voorlopers.

Terwijl namen als Apple, IBM en Microsoft de geschiedenisboeken domineren, zijn tientallen andere computermerken in de vergetelheid geraakt. Toch waren het juist deze bedrijven die ooit innovatieve, gedurfde of baanbrekende ideeën introduceerden, al sloegen ze zelden aan bij het grote publiek. De geschiedenis van de computertechnologie is rijk en gelaagd, maar wordt vaak gereduceerd tot een paar succesverhalen. Apple’s elegante design, Microsofts alomtegenwoordige software en IBM’s zakelijke dominantie vormen de ruggengraat van het populaire narratief.

Toch schuilt er voor veel mensen achter deze bekende giganten een wereld van vergeten merken, geflopte innovaties en ambitieuze apparaten die hun tijd ver vooruit waren of juist hopeloos achterliepen. Van Osborne tot Tandy, van Amstrad tot BeOS: zij maakten deel uit van een fascinerend hoofdstuk dat zelden aandacht krijgt, maar onmiskenbaar invloed had op de ontwikkeling van de digitale wereld.

De droom van draagbaarheid - Osborne, GRiD en Kaypro

Begin jaren ’80 waren computers nog groot, zwaar en gebonden aan een bureau. De Osborne 1, geïntroduceerd in 1981, was ’s werelds eerste echte draagbare computer – al woog het apparaat bijna 11 kilo en leek het meer op een naaimachinekoffer dan een laptop. Het werd geleverd met ingebouwde software en was verrassend betaalbaar. Toch stortte Osborne Computer Corporation snel in, mede door het zogeheten Osborne-effect: een te vroege aankondiging van een opvolger zorgde ervoor dat niemand het bestaande model nog wilde kopen.

Ook Kaypro, een ander merk uit de vroege ‘draagbare’ categorie verdween van het toneel. Hoewel het populair was bij hobbyisten, verloor het terrein aan IBM-compatibele systemen en zakte ineen toen de markt zich professionaliseerde. Ik heb zelf nog op zo’n Kaypro mogen werken, met WordStar als tekstverwerker.

Iets succesvoller, maar alsnog vergeten, was GRiD Systems, dat met de GRiD Compass 1100 de eerste echte clamshell-laptop uitbracht. Het werd zelfs gebruikt door NASA en het Amerikaanse leger, maar bleef door de hoge prijs (8.000 US Dollars of meer) ver buiten het bereik van gewone consumenten.

De Brits-Europese opmars - Amstrad, Acorn en Schneider

Aan onze kant van de Atlantische Oceaan probeerden merken als Amstrad en Acorn voet aan de grond te krijgen in de thuismarkt. Amstrad’s CPC-serie was in de jaren ’80 razend populair bij Europese jongeren. De computer was goedkoop, kleurrijk en eenvoudig, maar had moeite om zich staande te houden tegen de groeiende macht van Commodore en Atari. Amstrad probeerde later met de PCW-serie de zakelijke markt te veroveren, maar miste de kracht en flexibiliteit van echte IBM-compatibele systemen.

Acorn Computers, vooral bekend van de BBC Micro, ontwikkelde in de jaren ’80 de RISC-architectuur die later de basis zou vormen voor ARM-processors. Ondanks deze technologische vooruitgang kon Acorn zelf geen massaal marktsucces boeken. De hardware was te duur en te niche voor het grote publiek.

De alternatieve systemen - BeOS, NeXT en OS/2

Soms waren het niet de machines, maar de besturingssystemen die hun tijd ver vooruit waren. BeOS, ontwikkeld in de jaren ’90 door het bedrijf Be Inc., bood ongeëvenaarde multimedia-capaciteiten, snelle boot-tijden en een elegante interface. Het was licht, gestroomlijnd en modulair: alles wat Windows op dat moment niet was. Toch faalde BeOS, mede omdat hardwarefabrikanten al nauw samenwerkten met Microsoft, dat zijn dominante positie stevig verdedigde. BeOS stierf langzaam, al leeft de geest voort in het open-sourceproject Haiku.

NeXT, opgericht door Steve Jobs na zijn vertrek bij Apple in 1985, maakte krachtige werkstations voor het onderwijs. De NeXTcube was een meesterwerk van design en technologie. Te duur voor het grote publiek, maar invloedrijk: Tim Berners-Lee ontwikkelde de allereerste webbrowser op een NeXT-machine (hij opende op 6 augustus 1991 de allereerste website). Uiteindelijk kocht Apple NeXT in 1997, wat leidde tot de geboorte van macOS zoals we het vandaag kennen.

Een andere tragische held is IBM’s OS/2, een besturingssysteem dat werd ontwikkeld in samenwerking met Microsoft, maar uiteindelijk een directe concurrent van Windows werd. Ondanks geavanceerde functies zoals multitasking en stabiliteit, faalde OS/2 vanwege trage ontwikkeling, verwarrende branding en de ongeëvenaarde distributiemacht van Microsoft.

De wereld van vergeten merken

Tandy Corporation bracht in de jaren ’80 een reeks TRS-80-computers op de markt, vaak spottend “Trash-80” genoemd. Toch waren deze systemen pioniers in de personal computing-revolutie en bijzonder populair onder beginnende programmeurs. Tandy kon echter niet mee in het tempo van de markt en zakte weg in de vergetelheid. Het bedrijf had in Nederland diverse Tandy-winkels (je kon daar met een speciale kaart elke maand een gratis batterij halen, en dat deden mijn broer en ik trouw: 9V-batterijen voor onze transistorradio’s) maar die werden uiteindelijk allemaal gesloten.

Texas Instruments bracht in 1981 de TI-99/4A uit, een 16-bit thuiscomputer die zijn tijd technisch vooruit was, maar marketingtechnisch rampzalig. Een gebrek aan software, onhandige uitbreidingsmogelijkheden en een strijd met derdepartij-ontwikkelaars luidden het einde in.

Zelfs binnen het domein van iconische merken als Commodore zijn er vergeten parels. Denk aan de Commodore Plus/4 en de Commodore 16, bedoeld als goedkopere alternatieven voor de C64. Ze waren onderling niet compatibel, misten software-ondersteuning en verwaterden het merk.

Waarom het misging: prijs, timing en positionering

Wat al deze verhalen gemeen hebben, is een combinatie van verkeerde timing, slechte marketing, te hoge kosten of simpelweg pech. Velen van deze producten introduceerden technologie die later gemeengoed werd, maar vaak zonder de ondersteuning van een robuust ecosysteem of zonder de juiste prijsstelling. Anderen probeerden markten te betreden waarvoor consumenten nog niet klaar waren, of faalden om het juiste publiek aan te spreken. Sommige ideeën waren geniaal, maar liepen stuk op logge distributiekanalen, slechte compatibiliteit of de onwrikbare dominantie van Microsoft of IBM.

De erfenis van de vergeten merken

Hoewel veel van deze merken niet overleefden, lieten ze sporen na. Zonder NeXT geen macOS. Zonder Acorn geen ARM-processors. Zonder Osborne misschien geen draagbare computerrevolutie. En zonder BeOS wellicht geen hernieuwde focus op gebruiksvriendelijke besturingssystemen.

Ze zijn misschien vergeten door het grote publiek, maar ze waren onmisbaar voor de ontwikkeling van de moderne computer. Deze merken bewijzen dat innovatie niet altijd komt van de winnaars. Soms zijn het juist de verliezers die de blauwdruk maken van de toekomst.