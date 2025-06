De geschiedenis van de tekstverwerker: van typeballen tot cloud

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 3 van De geschiedenis van: de tekstverwerker.

Ooit was de tekstverwerker een futuristische droom, nu is het een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Maar voordat de tekstverwerker zijn intrede deed, was de typemachine de standaard voor het vastleggen van tekst. In de jaren zestig begon daar verandering in te komen met de introductie van elektronische typemachines zoals de IBM Selectric uit 1961. Deze machine gebruikte een roterende typebal in plaats van afzonderlijke hamertjes, wat zorgde voor een hogere typesnelheid en minder mechanische storingen. De Selectric was bovendien één van de eerste apparaten die tekst op een meer flexibele manier kon bewerken en corrigeren, wat een voorbode bleek van wat zou komen.

Het echte begin

De eerste echte tekstverwerkers ontstonden begin jaren zeventig. Een van de pioniers was de Wang 1200, gelanceerd in 1971. Deze machine was speciaal ontworpen om tekst op een scherm weer te geven en te bewerken vóór het afdrukken. Dit betekende een enorme stap voorwaarts ten opzichte van de traditionele typemachine, omdat correcties niet langer betekenden dat je opnieuw moest beginnen. Wang Laboratories groeide in de jaren zeventig uit tot marktleider in tekstverwerkingssystemen.

Opkomst pc

Met de opkomst van personal computers in de jaren tachtig begon een nieuwe fase: de softwarematige tekstverwerker. Programma’s als WordStar en WordPerfect werden snel populair. WordStar, ontwikkeld in 1978 voor het CP/M-besturingssysteem, bood revolutionaire functies als automatische afbreking van zinnen (word wrap) en de mogelijkheid om documenten op te slaan op diskettes. Kort daarna verscheen WordPerfect in 1980, dat vooral in juridische en administratieve omgevingen op veel bijval kon rekenen dankzij zijn uitgebreide macrofunctionaliteit en nauwkeurige printerondersteuning. In diezelfde periode begon Microsoft ook aan zijn opmars met Microsoft Word, dat in 1983 werd uitgebracht. Aanvankelijk was Word niet bijzonder populair; gebruikers vonden de interface verwarrend en de prestaties ondermaats vergeleken met de gevestigde programma’s. Maar Microsoft had een lange adem en bundelde Word slim met zijn Windows-besturingssysteem. Die bundeling bleek cruciaal.

Word liep technisch voor op WordPerfect in termen van functies, WYSIWYG-weergave (What You See Is What You Get) en compatibiliteit. Terwijl WordPerfect te lang vasthield aan het tekstgebaseerde MS-DOS en pas laat overstapte naar Windows, ontwikkelde Microsoft Word zich in snel tempo tot een volwaardige Windows-applicatie. Toen Windows 3.0 in 1990 uitkwam, kreeg Word vleugels. Binnen enkele jaren had het de concurrentie ingehaald en uiteindelijk verdrongen. Rond het midden van de jaren negentig was Word dé standaard geworden, zowel thuis als op kantoor. Het bestandsformaat .doc groeide uit tot een feitelijke norm.

Gevolgen dominantie

Toch riep die dominantie ook weerstand op. Microsoft werd beschuldigd van monopoliegedrag, en veel gebruikers vonden de software te duur en te gesloten. Dat gaf ruimte aan alternatieven. In 2002 verscheen OpenOffice.org, een gratis en open source alternatief voor Microsoft Office. De tekstverwerker Writer bood degelijke functionaliteit, al was de compatibiliteit met Word-bestanden niet perfect. In 2010 kwam LibreOffice voort uit een afsplitsing van OpenOffice, met een hogere ontwikkelsnelheid en een betere ondersteuning van moderne bestandsformaten. Writer, de tekstverwerker van LibreOffice, is nog steeds populair bij overheden, onderwijsinstellingen en gebruikers die bewust kiezen voor open standaarden.

De cloud

Een nog grotere verschuiving vond plaats halverwege de jaren 2000, toen tekstverwerking verhuisde naar de cloud. Google introduceerde Google Docs, waarmee gebruikers documenten direct in hun browser konden aanmaken, bewerken en opslaan, zonder software te installeren. Het revolutionaire aspect van Google Docs was echter de mogelijkheid tot realtime samenwerking. Meerdere mensen konden tegelijkertijd aan een document werken, wat voor die tijd ongekend was. Andere bedrijven volgden dit voorbeeld. Microsoft ontwikkelde Word Online als een cloudversie van zijn klassieke tekstverwerker, en ook Dropbox (met Paper), Zoho en later Notion integreerden tekstverwerking in bredere platformen voor samenwerking en organisatie.

Verdwenen

Niet alle tekstverwerkers overleefden deze evolutie. Sommige verdwenen stilletjes van het toneel. Ami Pro werd na overname door Lotus geïntegreerd in Lotus Word Pro en verloor terrein. AppleWorks, ooit een geliefd softwarepakket binnen het Apple-ecosysteem, werd uitgefaseerd ten gunste van iWork en het modernere Pages. Ook Lotus Word Pro, een van de eerste grafische tekstverwerkers, kon de concurrentie met Microsoft niet aan.

Ontwikkelingen

De laatste jaren laten zien dat tekstverwerking opnieuw aan het veranderen is. Moderne schrijvers en programmeurs kiezen steeds vaker voor tekstverwerkers die Markdown ondersteunen, zoals Obsidian of Typora. Deze tools bieden een minimalistische schrijverservaring zonder afleiding. Ook artificiële intelligentie doet zijn intrede. Dergelijke programma’s helpen gebruikers bij het verbeteren van stijl, grammatica en inhoud. Microsoft integreert ondertussen zelflerende correcties en suggesties in Word. Mobiele apps maken het mogelijk om documenten onderweg te bewerken, waardoor de tekstverwerker altijd binnen handbereik is.

De tekstverwerker begon ooit als een hulpmiddel om typfouten te corrigeren voordat er werd afgedrukt. Vandaag is het een dynamisch ecosysteem van slimme functies, samenwerkingstools en cross-platform toegankelijkheid. De toekomst lijkt te liggen in een combinatie van kunstmatige intelligentie, mobiliteit en naadloze integratie met andere werkprocessen. Eén ding is zeker: zolang mensen blijven schrijven, blijft de tekstverwerker zich verder ontwikkelen.

Eerder verscheen in deze serie De geschiedenis van...

Deel 1 De pc: van IBM 5150 tot de moderne ultrabook

Deel 2 De videorecorder: de opkomst en de ondergang