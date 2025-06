Of je nu op het strand van de Côte d’Azur ligt of een rondreis maakt door Zuidoost-Azië: de smartphone is een onmisbare reisgenoot geworden. Van routeplanning tot taalhulp en van hotelboekingen tot realtime vluchtinformatie: met de juiste apps in je zak ben je overal voorbereid.

Wij geven je 10 handigste apps voor op vakantie in het buitenland. Inclusief: waar je ze downloadt, of ze beschikbaar zijn op iPhone en Android, of ze gratis zijn en of je last hebt van advertenties.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!