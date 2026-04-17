Cyberbeveiligingswet aangenomen: dit verandert er voor Nederland en voor HCC-leden

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Cyberbeveiligingswet. Daarmee zet Nederland een belangrijke stap richting strengere digitale veiligheidseisen voor bedrijven en organisaties. De wet vloeit voort uit de Europese NIS2-richtlijn en zal, als ook de Eerste Kamer instemt, naar verwachting nog voor 1 juli in werking treden.

Wat betekent deze wet precies? En belangrijker: wat merk jij daar als HCC-lid van?



Er komen trengere regels voor digitale veiligheid. Met de nieuwe Cyberbeveiligingswet worden duizenden Nederlandse organisaties verplicht om hun digitale beveiliging beter op orde te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om grote bedrijven, maar ook om middelgrote organisaties en instellingen in vitale sectoren zoals energie, zorg, transport en IT.

De wet introduceert drie belangrijke verplichtingen:

- Zorgplicht: organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om cyberrisico’s te beperken

- Meldplicht: ernstige beveiligingsincidenten moeten snel worden gemeld bij de overheid

- Registratieplicht: organisaties moeten zich registreren zodat toezicht mogelijk is



Het doel is duidelijk: Nederland weerbaarder maken tegen cyberaanvallen, die steeds vaker voorkomen en steeds geavanceerder worden.

Vertraging bij invoering van NIS2

De Cyberbeveiligingswet is de Nederlandse vertaling van de Europese NIS2-richtlijn. Die had eigenlijk al in oktober 2024 in nationale wetgeving moeten zijn omgezet. Nederland liep echter vertraging op. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat te wijten aan de complexiteit van de wet. De vertaalslag van Europese regels naar nationale wetgeving bleek ingewikkelder dan verwacht. Opvallend is dat landen zoals België en Kroatië deze stap wel op tijd wisten te zetten.

De Nederlandse overheid benadrukt dat zorgvuldigheid voorop heeft gestaan, al roept dat tegelijk vragen op over de snelheid van besluitvorming in een tijd waarin cyberdreigingen juist toenemen.

Eén centraal meldpunt voor incidenten

Een belangrijk aandachtspunt bij de nieuwe wet is de meldplicht. Zonder goede coördinatie kan dat leiden tot een wirwar aan meldpunten voor cyberincidenten. Daarom heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen van Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Laurens Dassen (Volt). Zij pleiten voor één centraal meldloket, zodat organisaties duidelijk weten waar ze incidenten moeten melden. Dat moet voorkomen dat belangrijke informatie versnipperd raakt en zorgt voor een efficiëntere aanpak van cyberdreigingen.

Bescherming van vitale infrastructuur

Naast de Cyberbeveiligingswet is ook wetgeving aangenomen op basis van de Europese CER-richtlijn. Deze richt zich specifiek op de bescherming van kritieke infrastructuur, zoals energievoorziening, waterbeheer en telecom. In een steeds digitalere samenleving zijn deze systemen kwetsbaar voor cyberaanvallen. Extra bescherming is daarom geen luxe, maar noodzaak.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Hoewel de Cyberbeveiligingswet zich primair richt op organisaties, heeft deze ontwikkeling ook gevolgen voor individuele computergebruikers en dus voor HCC-leden.

1. Meer aandacht voor digitale veiligheid

De wet onderstreept hoe belangrijk cybersecurity is. Ook thuisgebruikers doen er goed aan hun systemen up-to-date te houden, sterke wachtwoorden te gebruiken en alert te zijn op phishing.

2. Betere beveiliging van diensten

Organisaties waarmee u te maken heeft – zoals banken, zorginstellingen en internetproviders – worden verplicht hun beveiliging te verbeteren. Dat verkleint de kans op datalekken en storingen.

3. Snellere communicatie bij incidenten

Door de meldplicht worden cyberincidenten sneller gemeld en aangepakt. Dat betekent dat u als gebruiker eerder wordt geïnformeerd als er iets misgaat.

4. Meer transparantie

De registratieplicht en het toezicht zorgen ervoor dat duidelijker wordt welke organisaties hun beveiliging op orde hebben – en welke niet.

Cybersecurity blijft mensenwerk

Hoewel wetgeving een belangrijke stap is, blijft cybersecurity uiteindelijk afhankelijk van menselijk gedrag. De meeste cyberincidenten ontstaan nog steeds door menselijke fouten, zoals het klikken op een phishinglink of het gebruik van zwakke wachtwoorden. Voor HCC ligt hier een duidelijke rol: het blijven informeren, ondersteunen en begeleiden van leden bij veilig digitaal gedrag.

Conclusie

Met de Cyberbeveiligingswet zet Nederland een belangrijke stap richting een veiliger digitaal landschap. De invoering komt later dan gepland, maar brengt wel een stevig pakket aan maatregelen met zich mee. Voor HCC-leden betekent dit vooral dat cybersecurity nog nadrukkelijker op de agenda komt te staan. Niet alleen bij bedrijven en overheid, maar ook thuis achter de eigen computer.

Digitale veiligheid is geen eenmalige actie, maar een continu proces. En juist daar kan HCC als vereniging het verschil blijven maken.