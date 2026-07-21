Consumentenbond beschuldigt Amazon en Bol van nepaanbiedingen en dreigt met rechter

Veel Nederlanders vertrouwen erop dat een aanbieding bij Amazon of Bol.com daadwerkelijk een flinke korting oplevert. Maar volgens de Consumentenbond is dat lang niet altijd het geval. De belangenorganisatie heeft beide webwinkels nu officieel gesommeerd om onmiddellijk te stoppen met misleidende prijsacties. Gebeurt dat niet, dan volgen juridische stappen.

De Consumentenbond richt haar pijlen bewust op Amazon en Bol.com, omdat dit veruit de grootste webwinkels van Nederland zijn. Juist daarom vindt de organisatie dat deze bedrijven een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om eerlijke prijsinformatie. Volgens de bond lokken beide platforms al langere tijd consumenten met kortingen die in werkelijkheid geen echte kortingen zijn.

Onderzoek legt tientallen overtredingen bloot

Om de prijsclaims van beide webwinkels te controleren, volgde de Consumentenbond gedurende twee maanden de prijzen van 1.142 populaire producten, waaronder televisies, bluetoothspeakers en airfryers.

Van de 323 producten die in de onderzoeksperiode in de aanbieding waren, bleek een aanzienlijk deel niet aan de wettelijke regels te voldoen.

De resultaten zijn opvallend:

* Bij Amazon voldeden 46 van de 113 onderzochte aanbiedingen niet aan de wet.

* Bij Bol.com ging het mis bij 62 van de 210 aanbiedingen.



Volgens de Consumentenbond was in diverse gevallen de prijs vóór de zogenaamde aanbieding zelfs lager dan tijdens de actie. Van een echte korting was dan feitelijk geen sprake.

Hoe misleiden Amazon en Bol consumenten?

Volgens de Europese prijsregels moet een doorgestreepte prijs gebaseerd zijn op de laagste verkoopprijs die een product in de voorafgaande dertig dagen heeft gehad. De Consumentenbond stelt dat Amazon en Bol.com deze regels regelmatig overtreden. Daarbij worden verschillende methoden gebruikt:

* een prijs wordt kort vóór een actie verhoogd zodat de korting groter lijkt;

* en doorgestreepte prijs is geen werkelijke eerdere verkoopprijs;

* er wordt gewerkt met een 'meestal-prijs' of adviesprijs die consumenten de indruk geeft veel voordeel te behalen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.



Voorbeelden uit het onderzoek

Een opvallend voorbeeld is een JBL Charge 6-speaker bij Amazon. Deze werd aangeboden voor €147 met de claim van 26 procent korting. Uit het prijsonderzoek bleek echter dat dezelfde speaker in de weken daarvoor bijna een maand lang €133 had gekost. De 'aanbieding' was dus duurder dan de eerdere verkoopprijs.

Ook Bol.com krijgt kritiek. Een Samsung-televisie werd aangeprezen met de tekst 'Je bespaart 12%' ten opzichte van een doorgestreepte prijs van €399. Volgens de Consumentenbond had deze televisie die prijs in de voorafgaande zestig dagen echter nooit gehad. Sterker nog: kort vóór de aanbieding kostte hetzelfde toestel zelfs €329.

"De maat is vol"

Volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zijn Amazon en Bol.com al jarenlang op de hoogte van de regelgeving. Andere grote webwinkels, zoals Coolblue en Wehkamp, hebben hun prijsweergave na eerdere kritiek aangepast. Amazon en Bol.com zouden dat volgens de Consumentenbond niet of onvoldoende hebben gedaan.

Daarom heeft de organisatie nu een officiële sommatie gestuurd. Als beide bedrijven hun prijsbeleid niet aanpassen, volgen juridische stappen. Bol.com laat weten zich niet te herkennen in het beeld dat het consumenten bewust met nepaanbiedingen zou lokken. Het bedrijf zegt zich aan de wet te houden en de bevindingen van de Consumentenbond zorgvuldig te bestuderen. Amazon heeft vooralsnog geen inhoudelijke reactie gegeven op de sommatie.

Laat je niet verblinden door hoge kortingen

Een hoog kortingspercentage betekent niet automatisch dat je een goede koop doet. Controleer daarom altijd:

* wat hetzelfde product bij andere winkels kost;

* of de prijs de afgelopen weken lager is geweest;

* of de korting gebaseerd is op een echte eerdere verkoopprijs;

* of je het product daadwerkelijk nodig hebt.



Vooral tijdens acties als Prime Day, Black Friday en Cyber Monday is extra oplettendheid verstandig.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Veel HCC-leden bestellen regelmatig elektronica, computers, smartphones en accessoires bij Amazon of Bol.com. Dat blijft uiteraard mogelijk, maar ga er niet automatisch vanuit dat een opvallende korting ook daadwerkelijk een goede aanbieding is. Vergelijk prijzen bij meerdere aanbieders en gebruik waar mogelijk prijsvergelijkingssites of hulpmiddelen die de prijsgeschiedenis tonen. Zo voorkom je dat je meer betaalt dan nodig is.

Standpunt van HCC

HCC vindt dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op eerlijke prijsinformatie. Grote webwinkels als Amazon en Bol.com dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid. Wanneer een korting wordt geadverteerd, moet deze gebaseerd zijn op de wettelijke regels en een daadwerkelijk prijsvoordeel opleveren.

HCC adviseert leden daarom om zich niet blind te staren op doorgestreepte prijzen of hoge kortingspercentages. Door prijzen te vergelijken en kritisch te blijven, voorkom je teleurstellingen en maak je beter onderbouwde aankoopbeslissingen.