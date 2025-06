Chinese webshop SHEIN moet nepkortingen verwijderen

SHEIN krijgt een maand de tijd om o.a. nepkortingen en aftelklokken van de website te verwijderen. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten. Voldoet de Chinese webshop niet aan die opdracht, dan kunnen er boetes volgen.

De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), hebben vastgesteld dat Chinese webshop SHEIN diverse overtredingen van het consumentenrecht begaat in de landen waar het actief is. Hierdoor worden consumenten misleid en kunnen zij geen goed geïnformeerde keuzes maken. Ook is dit oneerlijke concurrentie voor webshops die zich wel aan de regels houden.

SHEIN krijgt nu een maand de tijd om aan te geven hoe het zijn website gaat aanpassen, zodat deze voldoet aan de regels van het consumentenrecht. Dit is het voorlopige resultaat van het onderzoek van de Europese consumententoezichthouders, onder leiding van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Ierland.

Martijn Ridderbos, bestuurslid van de ACM: “SHEIN is in veel Europese landen actief. Omdat het in al die landen de rechten van consumenten schendt, is het belangrijk om hiertegen samen een vuist te maken. Samen moeten we ervoor zorgen dat de overtredingen worden gestopt. Dat is goed voor consumenten. En voor online aanbieders die zich wel aan de regels houden.”

Oneerlijke handelspraktijken

De Europese toezichthouders hebben SHEIN gewezen op de volgende overtredingen die consumenten schaden:

Nepkortingen: de prijs als korting presenteren, terwijl het geen echte korting is;

Consumenten met misleidende aftelklokken en schaarsteclaims onder druk zetten tot het doen van een aankoop, terwijl die aanbiedingen vervolgens niet tijdelijk of schaars blijken te zijn;

Ontbreken van essentiële informatie over je wettelijke rechten als retourrecht en terugbetaling;

‘Nep-verkoopvoordelen (‘fake selling points’): iets presenteren als een speciaal recht terwijl je dat recht altijd al hebt;

Misleidende duurzaamheidsclaims;

Contactgegevens worden verborgen, waardoor het de consument moeilijk wordt gemaakt om contact te leggen met de klantenservice.

SHEIN krijgt een maand de tijd om te reageren en aan te geven hoe zij haar handelspraktijk gaat aanpassen. Voldoet het bedrijf hier niet aan, dan kunnen de nationale toezichthouders een vervolgtraject starten en sancties opleggen, zoals een boete.

Europese samenwerking

De Europese consumententoezichthouders en de Europese Commissie werken samen in het CPC-netwerk (Consumer Protection Cooperation). Doel is om te zorgen dat bedrijven die in verschillende Europese landen actief zijn de regels die consumenten beschermen naleven.

Omdat SHEIN is aangewezen als Very Large Online Platform (VLOP) moet het ook voldoen aan de regels uit de Europese Digital Services Act (DSA). De Europese Commissie controleert onder andere of SHEIN voldoende maatregelen heeft genomen om de risico’s in verband met consumentenbescherming, volksgezondheid en gebruikerswelzijn te beperken. In dat kader heeft de Europese Commissie verschillende informatieverzoeken naar SHEIN gestuurd. De Europese Commissie ziet erop toe dat de CPC-actie en de DSA-acties onderling worden gecoördineerd.