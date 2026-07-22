ChatGPT voorspelt WK 2026 het best, maar AI blijft verre van onfeilbaar

ChatGPT heeft van vijf populaire AI-modellen de meest nauwkeurige voorspellingen gedaan tijdens het WK voetbal 2026. Dat blijkt uit een experiment van Bureau Onder, dat ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot en Perplexity alle 104 wedstrijden van het toernooi onder identieke omstandigheden liet voorspellen. De uitkomsten laten zien dat AI een nuttig hulpmiddel kan zijn, maar zeker geen feilloos voorspellingsinstrument.

Vijf AI-modellen onder gelijke voorwaarden getest

Voor het onderzoek ontvingen ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot en Perplexity op 8 juni 2026 exact dezelfde prompt. Die bevatte onder meer het officiële FIFA-speelschema, de FIFA-ranglijst, de resultaten van de laatste vijf wedstrijden van alle deelnemende landen en de opdracht om hun voorspellingen methodologisch te onderbouwen.

De AI-modellen moesten vooraf aangeven welke factoren zij meenamen, zoals recente vorm, selectie, blessures, toernooicontext en FIFA-ranking. Ook moesten zij aangeven hoe zwaar deze factoren meewegen en welke informatiebronnen daarvoor werden gebruikt. Daarmee kon niet alleen de uiteindelijke score worden vergeleken, maar ook de manier waarop de modellen tot hun voorspellingen kwamen.

ChatGPT eindigt ruim bovenaan

Na afloop van het toernooi bleek ChatGPT de hoogste score te hebben behaald volgens het puntensysteem van Scorito. Het model eindigde met een voorsprong van 35 punten op Claude, dat als tweede eindigde. Perplexity en Copilot volgden op afstand, terwijl Gemini de laatste plaats innam.

De overwinning betekent echter niet dat ChatGPT foutloos voorspelde. Van de 104 wedstrijden werd de winnaar of uitslag 33 keer verkeerd ingeschat. Slechts veertien keer wist het model bovendien de exacte eindstand correct te voorspellen.

Drie modellen kozen dezelfde wereldkampioen

Nog voordat het WK begon voorspelden ChatGPT, Claude en Perplexity dat Spanje de wereldtitel zou veroveren. Copilot zag Argentinië als toekomstige kampioen, terwijl Gemini op Brazilië inzette.

Opvallend was ook hoe vaak een model bewust afweek van de voorspellingen van de overige vier. ChatGPT deed dat slechts één keer en juist die afwijkende voorspelling bleek volledig juist. Claude week vier keer af van de consensus, Gemini zes keer, Perplexity zeven keer en Copilot acht keer, waaronder bij de finale.

AI biedt ondersteuning, geen zekerheid

Volgens Bureau Onder laat het experiment vooral zien dat AI-antwoorden kritisch moeten worden beoordeeld. Het WK bood een uitzonderlijke mogelijkheid om voorspellingen objectief te vergelijken, omdat de uitkomsten van alle wedstrijden vaststonden.

Hoewel ChatGPT uiteindelijk het beste presteerde, maakten alle modellen regelmatig fouten. De onderzoekers concluderen daarom dat gebruikers AI niet blindelings moeten vertrouwen, maar meerdere bronnen moeten raadplegen en zelf een afgewogen oordeel moeten vormen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Steeds meer mensen gebruiken AI voor het beantwoorden van vragen, het schrijven van teksten, het analyseren van informatie of zelfs het nemen van beslissingen. Dit onderzoek laat zien dat de kwaliteit van AI-antwoorden sterk kan verschillen, zelfs wanneer verschillende modellen exact dezelfde opdracht krijgen. Voor HCC-leden is dat een belangrijke les: gebruik AI als hulpmiddel, niet als autoriteit. Vergelijk antwoorden van meerdere AI-modellen, controleer belangrijke informatie aan de hand van betrouwbare bronnen en blijf kritisch op de uitkomsten. Dat geldt niet alleen voor sportvoorspellingen, maar ook voor onderwerpen als financiën, gezondheid, beveiliging en technische ondersteuning.

Standpunt van HCC

HCC ziet generatieve AI als een waardevolle ontwikkeling die het dagelijks computergebruik aanzienlijk kan verrijken. Tegelijkertijd vraagt verantwoord gebruik om digitale vaardigheden en kritisch denken. AI-systemen produceren geen feiten, maar voorspellingen op basis van beschikbare gegevens en patronen. Daarom blijft het belangrijk om informatie te verifiëren en AI-uitkomsten nooit zonder controle over te nemen. HCC blijft leden informeren over de mogelijkheden én de beperkingen van kunstmatige intelligentie, zodat zij deze technologie veilig, verantwoord en met vertrouwen kunnen gebruiken.