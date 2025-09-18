ChatGPT past strengere regels toe bij gesprekken met minderjarigen

OpenAI werkt aan een systeem om de leeftijd van ChatGPT-gebruikers te schatten en zo minderjarigen te kunnen onderscheiden. Wanneer het systeem vermoedt dat iemand onder de 18 is, wordt die gebruiker automatisch naar een leeftijds-geschikte versie van ChatGPT geleid die strengere regels hanteert: geen flirtende responsen (ook niet in rollenspellen), geen gesprekken over zelfdoding of zelfverwonding en geen expliciete seksuele inhoud.

Volgens CEO Sam Altman is het doel om tieners beter te beschermen. OpenAI zegt te zullen “spelen op veilig” wanneer de leeftijd onzeker is en, in sommige landen of gevallen, gebruikers om identificatie te kunnen vragen. Dat is een bewuste afweging waarbij veiligheid van jongeren soms boven privacy wordt gesteld.

De aankondiging volgt op scherpe publieke en juridische aandacht voor risico’s rond chatbots, onder meer na incidenten waarbij langdurige gesprekken met een chatbot kritisch werden bekeken. OpenAI werkt daarnaast aan ouderlijke controles: ouders kunnen accounts koppelen, limieten instellen en in ernstige gevallen meldingen ontvangen. In acute noodsituaties zegt OpenAI in sommige gevallen autoriteiten te kunnen inschakelen.

Wat betekent dit voor gebruikers en voor HCC-leden?

Als je ChatGPT gebruikt voor experimenten, onderwijs of hobbyprojecten: houd er rekening mee dat de ervaring kan verschillen voor accounts die als minderjarig worden ingeschat. Volwassen gebruikers krijgen doorgaans meer vrijheid in onderwerpen (uitgezonderd instructies voor schadelijke handelingen), maar kunnen in twijfelgevallen om age-verification worden gevraagd.

Voor ouders of begeleiders: de nieuwe ouderlijke controles bieden extra mogelijkheden om gebruik door jongeren te sturen en risico’s te beperken. Overweeg deze middelen te verkennen als je kinderen ChatGPT gebruiken.

Kritische kanttekeningen blijven bestaan: leeftijdsschatting via gedrag kan fouten maken; identificatieverzoeken roepen privacyvragen op; en het inschakelen van autoriteiten in noodsituaties is gevoelig. OpenAI benadrukt dat het samenwerkt met experts en beleidsmakers om de maatregelen te verfijnen.

Hulp bij suïcidale gedachten

Denk je aan zelfdoding? Zoek direct hulp. In Nederland kun je 24/7 anoniem contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten op 113.nl. In België kun je bellen met 1813 of kijk op zelfmoord1813.be.