Bouw mee aan de toekomst van HCC!drones – we zoeken enthousiaste vrijwilligers!

Heb jij een passie voor drones? Vlieg je recreatief of ben je juist geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dronefotografie, videografie, techniek of regelgeving? En vind je het leuk om die passie te delen met andere HCC-leden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

HCC!drones is een actieve en groeiende interessegroep binnen HCC. Om ook de komende jaren inspirerende activiteiten, lezingen, workshops, vliegmiddagen en bijeenkomsten te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die een steentje willen bijdragen. Dat kan in een bestuursfunctie, maar ook op tal van andere manieren.

Misschien ben jij iemand die graag meedenkt over nieuwe activiteiten, het leuk vindt om bijeenkomsten te organiseren, contacten onderhoudt met sprekers, helpt bij de communicatie, de website of sociale media ondersteunt, of af en toe een handje wil helpen tijdens een evenement. Er is altijd wel een taak die aansluit bij jouw interesses, kennis en beschikbare tijd.

Je hoeft echt geen ervaren bestuurder te zijn om mee te doen. Enthousiasme, betrokkenheid en de bereidheid om samen iets moois neer te zetten zijn veel belangrijker. We begeleiden je natuurlijk goed en zorgen ervoor dat je rustig kunt kennismaken met de werkzaamheden. Je staat er nooit alleen voor: bij HCC!drones geloven we in samenwerken, elkaar helpen en vooral veel plezier hebben.

Vrijwilligerswerk binnen HCC levert bovendien veel op. Je leert nieuwe mensen kennen die dezelfde hobby delen, blijft als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de dronewereld en krijgt de kans om mee te bepalen welke onderwerpen en activiteiten we de komende jaren organiseren. Zo draag je direct bij aan een nog aantrekkelijkere interessegroep voor honderden drone-liefhebbers binnen HCC.

En maak je geen zorgen over de tijdsinvestering. Veel mensen denken dat vrijwilligerswerk veel tijd kost, maar in de praktijk valt dat vaak erg mee. Samen kijken we welke rol het beste bij jou past en hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Iedere bijdrage, groot of klein, is waardevol. Juist doordat veel mensen een klein beetje doen, kunnen we samen veel bereiken.

Heb jij ideeën over hoe we HCC!drones nóg leuker, actiever en interessanter kunnen maken? Wil je meedenken over nieuwe evenementen of innovatieve onderwerpen? Of lijkt het je gewoon leuk om deel uit te maken van een enthousiast team dat samen de schouders eronder zet? Dan maken we graag kennis met je.

Twijfel je nog of wil je eerst vrijblijvend horen wat de mogelijkheden zijn? Ook dan ben je van harte welkom. Een oriënterend gesprek verplicht je tot niets. We vertellen je graag meer over de verschillende rollen en bekijken samen welke werkzaamheden het beste aansluiten bij jouw talenten en wensen.

Ken je binnen HCC iemand die perfect in dit profiel past? Stuur deze oproep dan gerust door. Misschien help jij ons wel aan een nieuwe vrijwilliger die onze interessegroep verder kan versterken.

Samen houden we HCC!drones actief, inspirerend en klaar voor de toekomst. Doe je mee?

Neem vrijblijvend contact op via: bestuur@drones.hcc.nl

Wij kijken uit naar je reactie en hopen je binnenkort te mogen verwelkomen in het enthousiaste team van HCC!drones!