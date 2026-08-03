Bol doet toezeggingen aan ACM: meer bescherming voor consumenten én verkopers

Webwinkel Bol past zijn werkwijze aan na afspraken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder wil dat consumenten beter worden beschermd tegen misleidende informatie en dat ook externe verkopers op het platform eerlijker worden behandeld. De toezeggingen zijn bindend en moeten leiden tot meer transparantie op de grootste Nederlandse online marktplaats.

Meer duidelijkheid voor consumenten

Bol heeft aan de ACM toegezegd verschillende aanpassingen door te voeren die consumenten moeten helpen betere aankoopbeslissingen te nemen. Zo wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen producten die door Bol zelf worden verkocht en artikelen die afkomstig zijn van externe verkooppartners. Ook moet informatie over prijzen, aanbiedingen en de beschikbaarheid van producten transparanter worden weergegeven.

Volgens de ACM verkleint dit de kans dat consumenten op basis van onvolledige of misleidende informatie een aankoop doen. Daarmee sluit de toezichthouder aan bij haar bredere inzet om online marktplaatsen eerlijker en transparanter te maken.

Betere positie voor verkooppartners

Niet alleen consumenten profiteren van de afspraken. Ook de duizenden ondernemers die via Bol hun producten verkopen, krijgen meer duidelijkheid over de manier waarop het platform besluiten neemt.

Bol zal transparanter zijn over de regels waaraan verkopers moeten voldoen, de redenen waarom producten of accounts worden beperkt of verwijderd en de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen dergelijke besluiten. Daarmee moeten ondernemers beter kunnen begrijpen waarom maatregelen worden genomen en hoe zij eventuele problemen kunnen oplossen.

Bindende afspraken

De toezeggingen zijn door de ACM formeel bindend verklaard. Dat betekent dat Bol zich eraan moet houden. Wanneer het bedrijf de afspraken niet naleeft, kan de toezichthouder alsnog handhavend optreden.

De afspraken passen binnen de groeiende aandacht van de ACM voor digitale platforms en online marktplaatsen. De toezichthouder richt zich daarbij niet alleen op eerlijke concurrentie, maar ook op consumentenbescherming en transparantie in de digitale economie.

Europese regels spelen steeds grotere rol

De afspraken sluiten aan bij de strengere Europese regels voor online platforms, waaronder de Digital Services Act en de Platform-to-Business-verordening. Deze regelgeving verplicht grote online marktplaatsen om duidelijker te communiceren over hun werkwijze en om zakelijke gebruikers eerlijk te behandelen.

Voor consumenten betekent dit onder meer meer inzicht in wie een product verkoopt en op basis waarvan producten worden aanbevolen. Voor ondernemers moeten procedures rondom schorsingen, verwijderingen en klachten transparanter worden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Veel HCC-leden kopen regelmatig elektronica, computeronderdelen en accessoires via online marktplaatsen zoals Bol. Dankzij de nieuwe afspraken wordt beter zichtbaar met welke verkoper zaken worden gedaan en waarom bepaalde producten of aanbiedingen worden getoond. Dat maakt het eenvoudiger om betrouwbare keuzes te maken. Ook HCC-leden die zelf via Bol producten verkopen, krijgen meer duidelijkheid over de regels van het platform en de mogelijkheden om beslissingen aan te vechten.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat grote online platforms transparant opereren en consumenten én ondernemers eerlijk behandelen. Duidelijke informatie over prijzen, verkopers en besluitvorming draagt bij aan vertrouwen in online winkelen. Tegelijk blijft het belangrijk dat consumenten kritisch blijven kijken naar productinformatie, reviews en de identiteit van de verkoper voordat zij een aankoop doen.