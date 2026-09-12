Betaal je als trouwe klant ongemerkt te veel voor internet?

Veel mensen sluiten een internet- en televisieabonnement af en kijken er vervolgens jarenlang nauwelijks meer naar om. Zolang internet werkt en de televisie het doet, lijkt daar weinig reden toe. Toch kan het verstandig zijn om minstens één keer per jaar te controleren wat je precies betaalt en wat je provider inmiddels voor andere pakketten vraagt.

Aanleiding voor dit artikel is een ervaring die HCC-lid Jan met ons deelde. Hij ontdekte in de online klantomgeving van zijn provider dat zijn bestaande pakket € 90,80 per maand kostte, terwijl een ander pakket met een hogere internetsnelheid werd aangeboden voor € 82,35 per maand. Een verschil van € 8,45 per maand, oftewel ruim € 100 per jaar.

Het interessante is niet zozeer welke provider het betreft, maar de bredere vraag: hoeveel mensen betalen jarenlang voor een abonnement zonder te controleren of er inmiddels een beter of goedkoper alternatief beschikbaar is?

Abonnementen veranderen voortdurend

Internetproviders passen regelmatig hun pakketten aan. Snelheden gaan omhoog, productnamen veranderen en nieuwe combinaties van internet, televisie en telefonie verschijnen. Ook de tarieven veranderen.

Een bestaand abonnement wordt echter niet noodzakelijk automatisch vervangen door het pakket dat op dat moment voor jou het aantrekkelijkst is. Daardoor kan een situatie ontstaan waarin je met een ouder abonnement meer betaalt dan voor een nieuwer pakket met betere specificaties.

Kijk daarom niet alleen naar aanbiedingen voor nieuwe klanten. Log ook eens in op de klantomgeving van je eigen provider en vergelijk je huidige abonnement met het actuele aanbod.

Let daarbij vooral op de maandprijs, download- en uploadsnelheid, contractduur en eventuele extra kosten voor televisie, apparatuur of aanvullende diensten. Kijk bovendien goed of een aantrekkelijke prijs permanent is of alleen gedurende de eerste maanden geldt.

Overstappen is niet altijd de beste oplossing

Ontdek je dat je relatief veel betaalt? Dan hoef je niet onmiddellijk naar een andere provider over te stappen. Neem eerst contact op met je huidige aanbieder. Misschien kun je overstappen naar een ander pakket of valt er over de prijs te praten.

Ook kunnen praktische omstandigheden een overstap minder aantrekkelijk maken. Het HCC-lid uit ons voorbeeld heeft bijvoorbeeld meerdere televisies via coax aangesloten. Een overstap naar een andere infrastructuur kan betekenen dat bekabeling moet worden aangepast en aanvullende apparatuur nodig is.

Een lagere abonnementsprijs vertelt dus niet altijd het hele verhaal.

Maak er een jaarlijkse controle van

Ons advies is eenvoudig: maak er een gewoonte van om één keer per jaar je internet-, televisie- en mobiele abonnementen te controleren. Noteer wat je betaalt, welke snelheid je krijgt en welke diensten je daadwerkelijk gebruikt. Vergelijk dat vervolgens met het actuele aanbod van je eigen provider en eventueel dat van concurrenten.

Kom je er met je provider niet uit, kijk dan ook naar de officiële klachtenprocedure. In het voorbeeld dat aan HCC werd voorgelegd, verwijst de provider uiteindelijk naar de onafhankelijke Geschillencommissie wanneer aanbieder en consument samen geen oplossing bereiken.

Een paar minuten vergelijken kan je zomaar tientallen of zelfs honderden euro's per jaar besparen. En misschien krijg je voor minder geld ook nog eens sneller internet.