Bestellen bij Temu, Shein en AliExpress wordt duurder: nieuwe EU-regels vanaf 1 juli 2026 van kracht

Wie regelmatig een koopje scoort bij webwinkels als Temu, Shein of AliExpress, moet vanaf 1 juli 2026 rekening houden met extra kosten. De Europese Unie heeft per 1 juli 2026 nieuwe invoerregels ingevoerd voor kleine pakketjes van buiten de EU. Daarmee komt een einde aan een belangrijke vrijstelling waarvan met name Chinese webshops jarenlang profiteerden.

Nieuwe heffing van € 3

Voor zendingen met een waarde tot € 150 die van buiten de Europese Unie rechtstreeks naar consumenten worden verstuurd, geldt voortaan een vaste invoerheffing van € 3 per productcategorie. Bestel je meerdere producten uit dezelfde categorie, dan betaal je één keer € 3. Bevat een bestelling verschillende soorten producten, dan kan de heffing meerdere keren worden berekend.

Een bestelling met twee T-shirts kost dus € 3 extra. Bestel je echter een T-shirt én een USB-kabel, dan betaal je € 6 aan invoerheffing omdat deze producten in verschillende douanecategorieën vallen.

Waarom voert de EU deze maatregel in?

Volgens de Europese Commissie kwamen in 2024 ongeveer 4,6 miljard kleine pakketjes de EU binnen, waarvan ruim 90 procent afkomstig was uit China. Door de oude vrijstelling konden buitenlandse aanbieders extreem lage prijzen hanteren, terwijl Europese webwinkels wel met invoerrechten en strengere regelgeving te maken kregen. Daarnaast maakten de enorme aantallen effectieve controles op productveiligheid en naleving van Europese regels steeds lastiger.

Met de nieuwe regeling wil de EU de concurrentieverhoudingen eerlijker maken, consumenten beter beschermen tegen onveilige producten en fraude tegengaan. De tijdelijke regeling geldt in ieder geval tot 1 juli 2028, waarna een nieuw Europees douanesysteem moet worden ingevoerd.

Niet altijd onverwacht bijbetalen

Bij veel grote webshops worden invoerheffingen en btw inmiddels al tijdens het afrekenen verwerkt. Is dat niet het geval, dan ontvang je een betaalverzoek van de pakketbezorger voordat het pakket wordt afgeleverd. Afhankelijk van de vervoerder kunnen daar ook nog afhandelingskosten bovenop komen. Controleer daarom vóór het bestellen altijd of alle invoerkosten al in de aankoopprijs zijn opgenomen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een goed moment om kritisch te kijken waar een product vandaan wordt verzonden. Veel internationale webshops beschikken tegenwoordig over Europese magazijnen. Wordt een bestelling vanuit een EU-land verzonden, dan zijn deze nieuwe invoerheffingen doorgaans niet van toepassing.

Vergelijk bovendien niet alleen de aanschafprijs, maar ook de totale kosten, inclusief invoerheffingen, btw, eventuele afhandelingskosten, levertijd en garantie. In veel gevallen blijkt een product bij een Nederlandse of andere Europese aanbieder uiteindelijk nauwelijks duurder te zijn, terwijl je profiteert van betere consumentenbescherming, eenvoudigere garantieafhandeling en snellere levering.

De nieuwe regels maken een einde aan een belangrijk prijsvoordeel van veel webshops buiten de Europese Unie. Voor consumenten betekent dit dat goedkoop niet altijd meer de voordeligste keuze zal zijn.

Standpunt van HCC

HCC begrijpt dat de Europese Unie maatregelen neemt om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en de veiligheid van producten beter te kunnen controleren. Europese consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat producten voldoen aan de geldende veiligheids- en milieueisen, ongeacht waar deze zijn gekocht.

Tegelijkertijd vindt HCC dat consumenten vooraf volledig duidelijk moeten kunnen zien welke kosten aan een bestelling zijn verbonden. Verborgen invoerheffingen, onverwachte administratiekosten of onduidelijke prijsopgaven zorgen voor verwarring en ondermijnen het vertrouwen in online winkelen. Transparantie over de totale prijs moet daarom de norm zijn.

HCC adviseert consumenten bovendien om niet uitsluitend naar de laagste aanschafprijs te kijken. Garantie, retourmogelijkheden, privacy, productveiligheid, levertijd en klantenservice zijn minstens zo belangrijk. Een product dat iets duurder lijkt bij een Nederlandse of Europese webwinkel, kan uiteindelijk een veel betere én veiligere keuze blijken te zijn.

Als vereniging die opkomt voor de belangen van computer-, internet- en technologiegebruikers blijft HCC ontwikkelingen rond internationale webshops, consumentenrechten en digitale handel kritisch volgen en haar leden hierover informeren.