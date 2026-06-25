Benieuwd naar Linux? Kom op 1 juli naar Ede!

Steeds meer computergebruikers ontdekken Linux. Misschien omdat de ondersteuning van Windows 10 is gestopt, misschien uit nieuwsgierigheid, of gewoon omdat ze willen weten wat er naast Windows nog meer mogelijk is. Maar wat is Linux eigenlijk? Is het moeilijk om ermee te werken? En kun je er gewoon mee internetten, e-mailen en documenten maken? Op woensdag 1 juli krijg je de kans om daar op een laagdrempelige manier kennis mee te maken tijdens de bijeenkomst Een kennismaking met Linux, georganiseerd door HCC!seniorenacademie in Ede.

Linux: al jaren een betrouwbare kracht

Linux bestaat al tientallen jaren en vormt de basis van een groot deel van het internet. Ook Android-smartphones zijn gebaseerd op Linux. De laatste jaren groeit de belangstelling voor Linux als alternatief voor Windows. Niet alleen omdat het gratis is, maar ook vanwege de stabiliteit, veiligheid en de grote hoeveelheid beschikbare software.

Tijdens deze kennismakingsmiddag krijg je een indruk van wat Linux tegenwoordig te bieden heeft. Je ziet hoe een moderne Linux-desktop eruitziet en ontdekt dat veel toepassingen die je dagelijks gebruikt ook onder Linux beschikbaar zijn.

Voor beginners én nieuwsgierigen

Deze bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die nog weinig of geen ervaring hebben met Linux. Technische kennis is niet nodig. Juist nieuwsgierigheid staat centraal.

Misschien vraag je je af:

* Kan ik mijn oude computer blijven gebruiken?

* Welke alternatieven zijn er voor Microsoft Office?

* Is internetbankieren mogelijk onder Linux?

* Kan ik mijn foto's beheren en e-mailen zoals ik gewend ben?

* Hoe ingewikkeld is een overstap eigenlijk?



Op al deze vragen wordt tijdens de middag ingegaan. Uiteraard is er volop gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Samen kennis delen

Wat HCC bijzonder maakt, is dat kennis delen centraal staat. Tijdens deze middag ontmoet je andere geïnteresseerden en kun je ervaringen uitwisselen. Misschien zijn er bezoekers die de overstap naar Linux al hebben gemaakt en graag vertellen over hun ervaringen. Of misschien zet deze bijeenkomst je juist aan om thuis eens verder te experimenteren.

Want Linux ontdekken hoeft helemaal geen grote stap te zijn. Veel gebruikers beginnen met een tweede computer of proberen Linux eerst uit vanaf een USB-stick.

Oudere pc? Linux kan nieuw leven geven

Voor veel gebruikers is Linux een aantrekkelijke manier om een oudere computer nog jarenlang te blijven gebruiken. Moderne Linux-versies zoals Linux Mint zijn gebruiksvriendelijk en stellen vaak minder hoge eisen aan de hardware dan recente versies van Windows.

Daardoor kan een pc die onder Windows traag aanvoelt, onder Linux weer verrassend soepel werken.

Praktische informatie

De bijeenkomst Een kennismaking met Linux vindt plaats op:

Woensdag 1 juli 2026

13.30 – 16.00 uur

Het Kernhuis

Parkrand 60

6714 GN Ede

De bijeenkomst wordt georganiseerd door HCC!seniorenacademie.

Kom langs!

Of je nu serieus overweegt om over te stappen, gewoon nieuwsgierig bent of alleen eens wilt zien hoe Linux er tegenwoordig uitziet: iedereen is van harte welkom.

Misschien ontdek je wel dat Linux veel toegankelijker is dan je altijd hebt gedacht. En wie weet is deze kennismakingsmiddag het begin van een nieuw digitaal avontuur!

Meer informatie en aanmelden kan via de website van HCC.