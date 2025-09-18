Beleef de Kracht en Schoonheid van Roofvogels bij De Valk Roofvogels in Lunteren

Op maandag 22 september organiseert HCC zuid oost Brabant de gelegenheid om in Lunteren roofvogels in actie te fotograferen. Altijd al oog in oog willen staan met een machtige arend, een sierlijke valk of een geheimzinnige uil? Bij De Valk Roofvogels in Lunteren krijg je de unieke kans om deze indrukwekkende dieren van heel dichtbij mee te maken én ze vast te leggen met je camera.

Tijdens een speciale roofvogel-fotografiedag nemen de ervaren valkeniers je mee in de wereld van hun vogels. In een natuurlijke setting kun je de vogels bewonderen en fotograferen terwijl ze landen, opstijgen en in volle vlucht hun kracht en elegantie tonen. Met geduld en uitleg zorgen de begeleiders ervoor dat je de kans krijgt om zowel close-ups als actiebeelden te maken die normaal alleen professionals weten vast te leggen.

Of je nu een beginnende fotograaf bent of al ervaren in het vastleggen van wildlife: er is volop gelegenheid om te experimenteren met sluitertijden, perspectief en compositie. De variatie aan vogels en poses maakt deze dag niet alleen leerzaam, maar ook onvergetelijk.

De deelnemers wordt op het hart gedrukt voldoende accu's en geheugenkaartjes mee te nemen, evenals goed schoeisel.

Veelal wordt uit de hand gefotografeerd vanwege het rondvliegen van de vogels, dus statiefgebruik is niet aanbevolen.

Praktische informatie

Locatie: De Valk Roofvogels is Hammerdijk 2, 6741JK Lunteren

Roofvogel-fotografiedag Datum: 22 september;

22 september; Tijd: 10 tot 13 uur

10 tot 13 uur Kosten: 50 euro

50 euro Opgeven bij H. Klerk (Onderwerp: “Roofvogels”).

(Onderwerp: “Roofvogels”). Voor wie: Zowel beginnende als gevorderde fotografen

Zowel beginnende als gevorderde fotografen Wat je meeneemt: Camera (liefst met telelens), veel geheugenruimte, extra accu’s, goed, stevig schoeisel en enthousiasme

Kom en laat je inspireren door de schoonheid en kracht van deze majestueuze vogels. Ga naar huis met adembenemende foto’s en een ervaring die je niet snel vergeet.