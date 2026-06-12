Belastingdienst zet digitale autonomie op één, na kritiek op Amerikaanse afhankelijkheid

De Belastingdienst maakt digitale autonomie tot een prioriteit bij toekomstige ICT-beslissingen. Daarmee reageert de dienst op de groeiende politieke en maatschappelijke discussie over de afhankelijkheid van buitenlandse technologiebedrijven voor cruciale overheidssystemen. Het onderwerp staat sinds begin dit jaar hoog op de agenda, mede door zorgen rond DigiD en de uitbesteding van het nieuwe btw-systeem aan een Amerikaanse leverancier.

De discussie over digitale autonomie laaide eerder op rond DigiD, nadat zorgen ontstonden over buitenlandse invloed op de infrastructuur achter essentiële overheidsdiensten. In politieke debatten werd gewaarschuwd dat vitale systemen zoals DigiD, belastingaangiften en digitale werkplekken niet afhankelijk mogen zijn van partijen die onder buitenlandse wetgeving vallen.

Diezelfde discussie kreeg een vervolg toen bekend werd dat de Belastingdienst voor de vernieuwing van het omzetbelastingsysteem in zee ging met het Amerikaanse bedrijf FAST Enterprises. Wat aanvankelijk werd gepresenteerd als de aanschaf van standaardsoftware, bleek volgens critici uiteindelijk een veel verdergaande vorm van uitbesteding waarbij ook beheer en onderhoud bij de Amerikaanse leverancier terechtkomen.

Politieke zorgen over strategische afhankelijkheid

In de Tweede Kamer leidde de keuze voor een Amerikaanse leverancier tot vragen over digitale soevereiniteit. Kamerleden wilden weten hoe de afhankelijkheid van niet-Europese technologiebedrijven zich verhoudt tot het kabinetsbeleid waarin digitale autonomie als uitgangspunt voor de overheid is vastgelegd. Ook werd gevraagd welke garanties bestaan dat gevoelige gegevens buiten bereik van buitenlandse autoriteiten blijven.

Critici wezen erop dat het nieuwe btw-systeem een cruciale rol speelt in de inning van belastinginkomsten en dat langdurige afhankelijkheid van één buitenlandse leverancier risico's kan opleveren voor de continuïteit van de overheid. Daarbij werd expliciet verwezen naar de eerdere discussie rond DigiD als voorbeeld van een bredere kwetsbaarheid binnen de digitale infrastructuur van de overheid.

Koers richting meer eigen regie

Tegen die achtergrond benadrukt de Belastingdienst nu dat digitale autonomie een belangrijke randvoorwaarde wordt bij toekomstige digitaliseringsprojecten. De dienst erkent dat geopolitieke ontwikkelingen en toenemende zorgen over buitenlandse afhankelijkheden vragen om een scherpere afweging van risico's en strategische belangen.

De discussie markeert een opvallende ontwikkeling. Waar de Belastingdienst de afgelopen jaren juist koos voor grootschalige samenwerking met een Amerikaanse leverancier voor een van zijn belangrijkste systemen, ligt de nadruk nu nadrukkelijk op het versterken van de eigen regie en het beperken van ongewenste afhankelijkheden van buitenlandse technologiebedrijven. Daarmee sluit de dienst aan bij een bredere politieke roep om meer controle over de digitale infrastructuur van de Nederlandse overheid.