Belangrijke veiligheidswaarschuwing: phishing met nagemaakte HCC-website

HCC is recent geconfronteerd met een ernstig phishingincident waarbij criminelen een nagemaakte website hebben gebruikt die zich voordeed als de HCCnet-webmailomgeving. Via deze nepwebsite probeerden zij persoonlijke en financiële gegevens van HCC-leden te onderscheppen. Het betreft geen datalek, maar puur een kwestie van phishing.

Uit onderzoek blijkt dat deze valse website was ingericht om:

* HCC-inloggegevens te verzamelen

* E-mailaccounts over te nemen

* Bank- en creditcardgegevens door te sturen naar criminelen

De phishingwebsite is inmiddels offline gehaald.



Wat betekent dit voor jou als lid?

Je bent mogelijk getroffen als je:

* Via een andere website dan hccnet.nl hebt ingelogd met je HCC-gegevens, en/of

* Op zo’n website betaalgegevens hebt ingevuld, zoals iDEAL-, bankpas- of creditcardgegevens.



Twijfel je of dit bij jou het geval is? Neem dan liever het zekere voor het onzekere en volg onderstaande stappen.

Wat moet je nu doen?

Heb je mogelijk gebruikgemaakt van de nepwebsite? Onderneem dan zo snel mogelijk actie.

1. Wijzig je wachtwoorden

Pas direct aan:

* Je HCC-wachtwoord

* Het wachtwoord van je e-mailaccount

* Wachtwoorden van andere diensten waar je hetzelfde (of een vergelijkbaar) wachtwoord gebruikt

* Gebruik altijd unieke en sterke wachtwoorden.

2. Neem contact op met je bank of creditcardmaatschappij

* Meld dat je betaalgegevens mogelijk zijn misbruikt en controleer recente transacties

* Volg het advies van je bank

* Laat indien nodig je betaalmiddel blokkeren of vervangen



3. Wees extra alert

Let de komende periode goed op:

* Verdachte e-mails, sms’jes of berichten

* Onverwachte betalingsverzoeken

* Vragen om codes, wachtwoorden of persoonlijke gegevens

* Criminelen proberen vaak na een phishingactie opnieuw contact te leggen.

Hoe gaat HCC om met mogelijk misbruik?

De veiligheid van onze leden heeft voor HCC de hoogste prioriteit.

Wanneer verdacht gebruik van een HCC-account wordt vastgesteld:

* Ontvangen wij automatisch een melding

* Wordt het betreffende account uit voorzorg geblokkeerd

* Voorkomen we zo verdere schade

* Samen met de gebruiker zorgen wij vervolgens voor een veilige herstelling van het account.

Ook belangrijk om te weten

* De phishingwebsite was niet van HCC

* De nepwebsite is inmiddels uit de lucht

* HCC vraagt nooit via e-mail, sms of chat om wachtwoorden, volledige betaalgegevens of verificatie- of inlogcodes

Deze waarschuwing is bedoeld om leden tijdig te informeren, schade te beperken en transparant te communiceren.

Hulp nodig?

Weet je niet zeker of je actie moet ondernemen, of heb je vragen? Neem dan contact op met HCC.

Onze contactgegevens vind je onderaan deze website.

Wij helpen je graag verder.