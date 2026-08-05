Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor privacyrisico’s van menstruatie-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt gebruikers van menstruatie- en vruchtbaarheidsapps om uiterst voorzichtig te zijn met het delen van gevoelige informatie. Volgens de toezichthouder is vaak onduidelijk wat appmakers met deze intieme gegevens doen en of ze worden gedeeld met derden.

Gevoelige gegevens

Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een menstruatie- of vruchtbaarheidsapp om de menstruatiecyclus, ovulatie of zwangerschap bij te houden. Daarbij worden vaak zeer persoonlijke gegevens ingevoerd, zoals menstruatiedata, hormonale klachten, seksuele activiteit, vruchtbaarheid en soms zelfs informatie over een zwangerschap of miskraam. Volgens de AP gaat het hierbij om bijzondere persoonsgegevens die onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) extra bescherming genieten.

Onduidelijk datagebruik

De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over het gebrek aan transparantie. Gebruikers weten lang niet altijd of hun gegevens worden gedeeld met advertentiepartners of andere commerciële partijen. Bij gratis apps vormt het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bovendien regelmatig een belangrijk onderdeel van het verdienmodel.

De AP adviseert gebruikers daarom goed te controleren waarvoor toestemming wordt gevraagd. Is niet duidelijk wat er met de gegevens gebeurt of ontbreekt de mogelijkheid om het delen van informatie te weigeren, dan is het verstandig geen privacygevoelige gegevens in de app op te slaan.

Risico op misbruik

Volgens vicevoorzitter Monique Verdier van de AP kunnen deze gegevens ook interessant zijn voor cybercriminelen. Gegevens over gezondheid, vruchtbaarheid en het seksleven kunnen bij een datalek of hack worden buitgemaakt en vervolgens worden misbruikt voor bijvoorbeeld chantage of identiteitsfraude.

De toezichthouder benadrukt dat aanbieders van dergelijke apps passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om persoonsgegevens te beveiligen en gebruikers vooraf duidelijk moeten informeren over het gebruik van hun gegevens.

Onderzoek niet uitgesloten

De AP laat weten de markt voor menstruatie- en vruchtbaarheidsapps nadrukkelijk in de gaten te houden. Vanwege de gevoeligheid van de verzamelde informatie sluit de toezichthouder een formeel onderzoek naar deze apps niet uit. Daarbij zijn geen specifieke apps genoemd.

Advies voor gebruikers

Voor gebruikers is het volgens de AP verstandig om kritisch te kijken naar de privacyvoorwaarden van een app voordat gevoelige informatie wordt ingevoerd. Apps die gegevens uitsluitend lokaal op het apparaat opslaan of transparant zijn over hun gegevensverwerking verdienen daarbij de voorkeur boven diensten waarbij onduidelijk is hoe persoonsgegevens worden verwerkt of gedeeld.