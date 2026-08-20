Autoriteit Persoonsgegevens opent deuren tijdens Rondje Rechtsstaat

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opent op zaterdag 12 september 2026 de deuren voor het publiek. Tijdens het Rondje Rechtsstaat kunnen bezoekers kennismaken met het werk van de privacytoezichthouder en ontdekken welke rol de AP speelt binnen de Nederlandse rechtsstaat. O.a. Monique Verdier (foto), vicevoorzitter van de AP, zal aanwezig zijn.

Open huis

Wie nieuwsgierig is naar wat zich achter de deuren van de Autoriteit Persoonsgegevens afspeelt, kan op 12 september terecht bij de privacytoezichthouder. De AP doet mee aan het Rondje Rechtsstaat, dat onderdeel is van de Week van de Rechtsstaat. Die week vindt van 7 tot en met 15 september plaats.

Tijdens het Rondje Rechtsstaat stellen verschillende organisaties die een rol spelen binnen de Nederlandse rechtsstaat hun deuren open. Bezoekers kunnen zo rechtstreeks kennismaken met organisaties die normaal gesproken minder zichtbaar zijn voor het grote publiek. In Den Haag doen meerdere instellingen mee. Er rijdt die dag bovendien een speciale trein langs verschillende deelnemende organisaties.

Privacy

De deelname van de AP is bijzonder omdat privacy een belangrijke voorwaarde is voor een goed functionerende rechtsstaat. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland en ziet erop toe dat organisaties zich aan de privacywetgeving houden.

Tijdens het open huis krijgen bezoekers de gelegenheid om meer te leren over de taken en werkzaamheden van de toezichthouder. Daarmee wil de AP laten zien wat haar rol is en waarom toezicht op persoonsgegevens van belang is voor burgers en organisaties.

Het Rondje Rechtsstaat is bedoeld om de rechtsstaat dichter bij het publiek te brengen. Deelnemende organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan de bescherming van rechten en vrijheden en hoe de verschillende onderdelen van de rechtsstaat samenwerken. Ook eerdere edities boden bezoekers de mogelijkheid om medewerkers te spreken, gebouwen te bekijken en meer te leren over de werking van de democratische rechtsstaat.

Waar?

De Autoriteit Persoonsgegevens is gevestigd in het Bentinckhuis aan het Lange Voorhout 7 in Den Haag. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, het gebouw is op zaterdag 12 september open van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.