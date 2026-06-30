Australische regering wil miljoenenboetes verdubbelen voor overtreding socialemediawet minderjarigen

De Australische regering wil de handhaving van de socialemediawet voor minderjarigen verder aanscherpen. De regering heeft aangekondigd de maximale boetes voor technologiebedrijven die de leeftijdsgrens niet naleven te willen verdubbelen. Daarnaast krijgt de toezichthouder meer bevoegdheden om te controleren of platforms daadwerkelijk voorkomen dat kinderen onder de 16 jaar een account kunnen aanmaken.

Met de nieuwe maatregelen wil Australië voorkomen dat minderjarigen ondanks de bestaande wetgeving toch eenvoudig toegang krijgen tot sociale media.

Boetes kunnen oplopen tot bijna 60 miljoen euro

Volgens premier Anthony Albanese doen veel grote technologiebedrijven nog altijd onvoldoende om de wet na te leven. Sinds de invoering van de minimumleeftijd van 16 jaar zijn weliswaar miljoenen accounts verwijderd of beperkt, maar uit onderzoek blijkt dat veel jongeren de leeftijdscontroles eenvoudig weten te omzeilen.

Daarom wil de Australische regering de maximale boete voor ernstige overtredingen verhogen van 49,5 miljoen naar 99 miljoen Australische dollar, omgerekend bijna 60 miljoen euro. Daarmee behoort Australië tot de landen met de strengste regelgeving op het gebied van online bescherming van minderjarigen.

Meer bevoegdheden voor de toezichthouder

Niet alleen de boetes worden verhoogd. Ook de Australische eSafety Commissioner krijgt extra bevoegdheden om onderzoek te doen naar de naleving van de wet.

Socialemediaplatforms, aanbieders van leeftijdsverificatie en appstores kunnen worden verplicht om documentatie en technische informatie aan te leveren waaruit blijkt welke maatregelen zij nemen om kinderen onder de 16 jaar van hun diensten te weren.

Volgens de Australische regering zijn deze extra bevoegdheden noodzakelijk omdat veel platforms nog altijd slechts minimale maatregelen nemen en zich vaak beperken tot eenvoudige leeftijdsverklaringen door gebruikers.

Leeftijdscontroles schieten tekort

Uit recente onderzoeken blijkt dat een groot deel van de Australische jongeren ondanks de nieuwe wet nog steeds actief is op sociale media waarvoor zij officieel te jong zijn.

Veel tieners maken gebruik van accounts van familieleden, vullen een onjuiste geboortedatum in of vinden via andere wegen toegang tot de platforms. Daardoor rijst de vraag hoe effectief de huidige systemen voor leeftijdsverificatie werkelijk zijn.

De Australische overheid benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet bij ouders of kinderen ligt, maar bij de aanbieders van de platforms. Zij moeten aantonen dat hun leeftijdscontroles daadwerkelijk effectief zijn.

Internationaal voorbeeld

De Australische aanpak wordt wereldwijd nauwlettend gevolgd. Verschillende landen onderzoeken vergelijkbare maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen de risico's van sociale media, zoals verslavende algoritmen, ongewenste contacten, cyberpesten en schadelijke content.

Naar verwachting behandelt het Australische parlement de wetswijzigingen nog voor het zomerreces.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat kinderen veilig gebruik kunnen maken van internet en digitale diensten. Sociale media bieden veel mogelijkheden om te communiceren en kennis te delen, maar brengen voor minderjarigen ook risico's met zich mee. Daarom is het begrijpelijk dat overheden zoeken naar effectieve manieren om kinderen beter te beschermen.

Tegelijkertijd vindt HCC dat leeftijdsverificatie zorgvuldig moet worden ingericht. Systemen mogen niet leiden tot een onnodige aantasting van de privacy van alle internetgebruikers. Het verzamelen van identiteitsgegevens of biometrische informatie mag alleen plaatsvinden wanneer dit noodzakelijk is, goed is beveiligd en voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Volgens HCC ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de aanbieders van sociale media. Zij moeten veilige diensten ontwikkelen, effectieve maatregelen nemen om minderjarigen te beschermen en transparant zijn over de werking van hun leeftijdscontroles. Daarnaast blijven ook digitale opvoeding, mediawijsheid en ouderlijke begeleiding onmisbare onderdelen van een veilige online omgeving voor kinderen.