Apple waarschuwt voor negatieve gevolgen Digital Markets Act voor Europese gebruikers

In een recente verklaring stelt Apple dat de Digital Markets Act (DMA) Europese gebruikers dwingt tot ingrijpende aanpassingen aan de functionaliteit en samenhang van Apple-producten binnen de EU. Apple stelt dat de wet niet alleen innovatie vertraagt, maar ook risico’s creëert op het vlak van privacy, veiligheid en gebruiksgemak.

Apple benadrukt dat de DMA bedrijven verplicht om functies beschikbaar te maken op producten van concurrenten voordat ze mogen worden aangeboden in Europa. Dat heeft ertoe geleid dat enkele toonaangevende functies – zoals Live Translation via AirPods, iPhone Mirroring en onderdelen van Apple Maps zoals Voorkeursroutes – voor EU-gebruikers vertraagd of zelfs niet beschikbaar zijn. Volgens Apple is het technisch complex om deze functies veilig naar niet-Apple-apparaten te brengen zonder de privacy van gebruikers in gevaar te brengen.

Gebruikerservaring

Naarmate andere app-winkels en alternatieve betaalmethoden verplicht moeten worden toegestaan, waarschuwt Apple dat EU-gebruikers te maken krijgen met een minder intuïtieve gebruikerservaring. De introductie van meerdere marktplaatsen brengt volgens het bedrijf het risico met zich mee dat kwaadwillende apps of imitatie-apps makkelijker hun weg vinden naar gebruikers. Bovendien worden apps met pornografische of kansspelinhoud voor het eerst toegestaan via externe marktplaatsen op iOS, iets wat Apple altijd heeft geweerd vanwege de mogelijke gevaren voor gebruikers, in het bijzonder voor kinderen.

Inbreuk

Apple waarschuwt verder voor verzoeken van andere partijen om toegang tot gevoelige gebruikersdata. Zo zijn volgens Apple al verzoeken ingediend om de inhoud van notificaties, waaronder berichten, mails, medische meldingen en wifi-netwerkgeschiedenis vrij te geven aan derden. Deze data kunnen, volgens Apple, leiden tot uitgebreide tracking en inbreuk op de privacy van gebruikers. Hoewel Apple bezwaren heeft aangekaart bij de Europese Commissie, zijn die tot dusver niet gehonoreerd.

Geen voordelen

Volgens Apple leveren de maatregelen van de DMA niet de beloofde voordelen op voor consumenten en markten. De wet zou volgens het bedrijf leiden tot minder keuze, doordat Europese gebruikers niet gelijke toegang krijgen tot technologieën, en tot minder onderscheid tussen producten, doordat Apple gedwongen wordt meer vergelijkbaar te maken met concurrenten. Ook voert Apple aan dat de DMA vooral op Apple wordt toegepast, terwijl andere grote smartphonefabrikanten zoals Samsung niet onder dezelfde beperkingen vallen.

Heroverweging

Uiteindelijk roept Apple op tot heroverweging van de interpretatie van de regels door de Europese Commissie. Het bedrijf onderstreept dat het miljoenen Europese gebruikers verdient de best mogelijke ervaring te blijven leveren, op hetzelfde niveau als buiten Europa.