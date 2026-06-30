Apple verhoogt prijzen van MacBooks en iPads: AI-hype drijft kosten op

Wie een nieuwe MacBook of iPad op het oog had, moet voortaan dieper in de buidel tasten. Apple heeft vorige week de prijzen van een groot aantal producten verhoogd. De prijsstijgingen lopen uiteen van ongeveer 15 tot zelfs 30 procent, afhankelijk van het model. Volgens Apple is de belangrijkste oorzaak de wereldwijde stijging van de prijzen van geheugen- en opslagchips.

AI zorgt voor schaarste

De prijsverhogingen hangen nauw samen met de explosieve groei van kunstmatige intelligentie. Grote AI-bedrijven investeren massaal in datacenters, die enorme hoeveelheden werkgeheugen (DRAM) en opslaggeheugen (NAND) nodig hebben. Leveranciers geven daardoor prioriteit aan deze lucratieve markt, waardoor minder geheugenchips beschikbaar zijn voor laptops, tablets en andere consumentenelektronica. De schaarste heeft de prijzen van geheugenchips in korte tijd fors opgedreven.

Apple geeft aan dat het de hogere kosten lange tijd zelf heeft opgevangen, maar dat dit niet langer haalbaar is. Daarom worden de hogere componentprijzen nu deels doorberekend aan consumenten.

Welke producten zijn duurder geworden?

Vrijwel de complete Mac- en iPad-lijn krijgt een hogere adviesprijs. Ook diverse andere Apple-producten zijn duurder geworden.

Enkele voorbeelden van de nieuwe Nederlandse prijzen zijn:

MacBook Air M5: van € 1.199 naar € 1.429

MacBook Pro: van € 1.929 naar € 2.229

MacBook Neo: van € 699 naar € 799

iPad Air: van € 669 naar € 829

iPad Pro: van € 1.119 naar € 1.319

De standaard iPad stijgt zelfs met ruim 30 procent, van € 389 naar € 509.

Opvallend is dat de prijzen van de iPhone vooralsnog niet zijn aangepast. Analisten sluiten echter niet uit dat ook toekomstige iPhones later dit jaar duurder worden als de hoge geheugenprijzen aanhouden.

Ook andere fabrikanten onder druk

Apple staat niet alleen. Vrijwel alle fabrikanten van laptops, tablets en andere elektronische apparaten hebben te maken met dezelfde stijgende kosten. Bedrijven die minder gunstige inkoopcontracten hebben dan Apple kunnen mogelijk zelfs nog grotere prijsverhogingen moeten doorvoeren. Daarmee lijkt de huidige ontwikkeling niet tijdelijk, maar onderdeel van een bredere trend binnen de IT-sector.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Ben je van plan binnenkort een nieuwe MacBook, iPad of andere Apple-apparatuur aan te schaffen, dan is het verstandig prijzen goed te vergelijken. Niet iedere winkel heeft de prijsverhogingen direct volledig doorgevoerd en sommige retailers beschikken nog over voorraad die tegen de oude inkoopprijzen is aangeschaft.

Overweeg je een upgrade, kijk dan ook kritisch naar uw werkelijke behoefte. Voor veel toepassingen biedt een model van één of twee generaties oud nog altijd uitstekende prestaties tegen een aanzienlijk lagere prijs. Zeker nu de prijzen van nieuwe apparatuur fors stijgen, kan een dergelijke keuze financieel aantrekkelijk zijn.

HCC blijft de ontwikkelingen rond de prijzen van computers, tablets en andere digitale apparatuur volgen en informeert haar leden wanneer belangrijke veranderingen gevolgen hebben voor de aanschaf van nieuwe hardware.

Wie een nieuwe MacBook of iPad op het oog had, moet voortaan dieper in de buidel tasten. Apple heeft de prijzen van een groot aantal producten verhoogd. De prijsstijgingen lopen uiteen van ongeveer 15 tot zelfs 30 procent, afhankelijk van het model. Volgens Apple is de belangrijkste oorzaak de wereldwijde stijging van de prijzen van geheugen- en opslagchips.

AI zorgt voor schaarste

De prijsverhogingen hangen nauw samen met de explosieve groei van kunstmatige intelligentie. Grote AI-bedrijven investeren massaal in datacenters, die enorme hoeveelheden werkgeheugen (DRAM) en opslaggeheugen (NAND) nodig hebben. Leveranciers geven daardoor prioriteit aan deze lucratieve markt, waardoor minder geheugenchips beschikbaar zijn voor laptops, tablets en andere consumentenelektronica. De schaarste heeft de prijzen van geheugenchips in korte tijd fors opgedreven.

Apple geeft aan dat het de hogere kosten lange tijd zelf heeft opgevangen, maar dat dit niet langer haalbaar is. Daarom worden de hogere componentprijzen nu deels doorberekend aan consumenten.

Welke producten worden duurder?

Vrijwel de complete Mac- en iPad-lijn krijgt een hogere adviesprijs. Ook diverse andere Apple-producten zijn duurder geworden.

Enkele voorbeelden van de nieuwe Nederlandse prijzen zijn:

MacBook Air M5: van € 1.199 naar € 1.429

MacBook Pro: van € 1.929 naar € 2.229

MacBook Neo: van € 699 naar € 799

iPad Air: van € 669 naar € 829

iPad Pro: van € 1.119 naar € 1.319

De standaard iPad stijgt zelfs met ruim 30 procent, van € 389 naar € 509.



Opvallend is dat de prijzen van de iPhone vooralsnog niet zijn aangepast. Analisten sluiten echter niet uit dat ook toekomstige iPhones later dit jaar duurder worden als de hoge geheugenprijzen aanhouden.

Ook andere fabrikanten onder druk

Apple staat niet alleen. Vrijwel alle fabrikanten van laptops, tablets en andere elektronische apparaten hebben te maken met dezelfde stijgende kosten. Bedrijven die minder gunstige inkoopcontracten hebben dan Apple kunnen mogelijk zelfs nog grotere prijsverhogingen moeten doorvoeren. Daarmee lijkt de huidige ontwikkeling niet tijdelijk, maar onderdeel van een bredere trend binnen de IT-sector.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Bent u van plan binnenkort een nieuwe MacBook, iPad of andere Apple-apparatuur aan te schaffen, dan is het verstandig prijzen goed te vergelijken. Niet iedere winkel heeft de prijsverhogingen direct volledig doorgevoerd en sommige retailers beschikken nog over voorraad die tegen de oude inkoopprijzen is aangeschaft.

Overweegt u een upgrade, kijk dan ook kritisch naar uw werkelijke behoefte. Voor veel toepassingen biedt een model van één of twee generaties oud nog altijd uitstekende prestaties tegen een aanzienlijk lagere prijs. Zeker nu de prijzen van nieuwe apparatuur fors stijgen, kan een dergelijke keuze financieel aantrekkelijk zijn.

HCC blijft de ontwikkelingen rond de prijzen van computers, tablets en andere digitale apparatuur volgen en informeert haar leden wanneer belangrijke veranderingen gevolgen hebben voor de aanschaf van nieuwe hardware.

Standpunt van HCC

De prijsverhogingen laten zien hoe sterk de markt voor consumentenelektronica inmiddels afhankelijk is geworden van ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. De enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters heeft inmiddels directe gevolgen voor de prijzen die consumenten betalen voor laptops, tablets en andere digitale apparatuur.

HCC vindt het belangrijk dat fabrikanten en leveranciers transparant zijn over de oorzaken van prijsstijgingen. Tegelijkertijd adviseren wij consumenten om zich niet onder druk te laten zetten door prijsontwikkelingen alleen. Voor veel gebruikers biedt een bestaande computer of tablet nog jarenlang voldoende prestaties, zeker wanneer deze goed wordt onderhouden en regelmatig van software-updates wordt voorzien.

Overweeg je toch een nieuwe MacBook of iPad aan te schaffen, vergelijk dan zorgvuldig de prijzen bij verschillende aanbieders. Daarnaast kan een model uit de vorige generatie of een professioneel refurbished apparaat een uitstekend alternatief zijn. Daarmee bespaar je vaak honderden euro's zonder dat je voor dagelijks gebruik veel functionaliteit hoeft in te leveren.

HCC blijft de ontwikkelingen op de hardwaremarkt volgen en zal haar leden blijven informeren over prijsontwikkelingen, nieuwe producten en praktische adviezen om een weloverwogen aankoopbeslissing te kunnen nemen. Daarmee helpen we onze leden om ook in een snel veranderende digitale markt de juiste keuzes te maken.