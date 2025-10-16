Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Inloggen

Apple introduceert razendsnelle MacBook Pro met M5-chip: kracht en efficiëntie in een compact formaat

Deel dit artikel

,

HCC
Lifestylefoto met de 14-inch MacBook Pro

Apple heeft opnieuw een grote stap gezet in de evolutie van zijn laptops met de introductie van de nieuwe 14-inch MacBook Pro, uitgerust met de gloednieuwe M5-chip. Deze processor markeert een nieuw tijdperk voor de Mac, met nog meer nadruk op prestaties, energiezuinigheid en kunstmatige intelligentie. De M5-chip moet volgens Apple niet alleen zorgen voor een forse sprong in rekenkracht en grafische prestaties, maar ook voor de langste accuduur ooit in een MacBook Pro.

Lees verder op de website van PC-Active.

Vorige blogpost

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden