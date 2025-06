Apple introduceert nieuwe functies om kinderen beter online te beschermen

Apple komt met een reeks nieuwe functies waarmee ouders meer grip krijgen op het digitale gedrag van hun kinderen. Met de aankomende software-updates iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 en tvOS 26 wil het technologiebedrijf het online veiligheidsniveau voor kinderen en tieners verder verhogen. Daarbij wordt voortgebouwd op bestaande mogelijkheden zoals ouderlijk toezicht via Schermtijd en App Store-instellingen.

Een van de belangrijkste verbeteringen is het vereenvoudigde proces voor het instellen van kinderaccounts. Ouders kunnen eenvoudiger zorgen dat de leeftijd van het kind correct is ingesteld en dat het account automatisch gekoppeld wordt aan een Familiegroep. Dit geeft toegang tot Apple’s bestaande en vernieuwde ouderlijk toezicht, met standaardinstellingen die zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. Ook als ouders ervoor kiezen om het account later in te stellen, blijven de kindveilige instellingen actief vanaf het eerste gebruik van het apparaat.

Nieuw is ook dat ouders de mogelijkheid hebben om de leeftijdscategorie van hun kind te delen met app-ontwikkelaars. Dit gebeurt zonder dat de geboortedatum wordt vrijgegeven, om de privacy van het kind te beschermen. Ontwikkelaars kunnen via een nieuwe API ervaringen aanbieden die beter aansluiten bij de leeftijd van gebruikers. Ouders bepalen zelf of en wanneer deze informatie gedeeld wordt, waarbij kinderen deze instellingen niet zelfstandig kunnen wijzigen.

Standaard

Voor kinderen tussen de 13 en 17 jaar worden nu ook standaard veiligheidsmaatregelen geactiveerd bij het instellen van hun account. Naast de bestaande vereisten voor kinderen onder de 13 jaar, zoals webfilters en app-beperkingen, krijgen ook tieners automatisch toegang tot communicatieveiligheid en nieuwe leeftijdsclassificaties in de App Store.

Die classificaties worden binnenkort uitgebreid van vier naar vijf categorieën: 4+, 9+, 13+, 16+ en 18+. Dit moet ouders en jongeren helpen om beter te begrijpen welke apps geschikt zijn voor hun leeftijd, en geeft ontwikkelaars duidelijkere richtlijnen voor het labelen van hun applicaties.

Communicatie

Apple verbetert ook de communicatiebeveiliging. Kinderen moeten voortaan expliciet toestemming vragen aan hun ouders wanneer ze contact willen leggen met nieuwe telefoonnummers. Ouders kunnen die verzoeken goedkeuren via de Berichten-app. Met het nieuwe PermissionKit-framework kunnen ook apps van derden kinderen verplichten toestemming te vragen voor interacties, zoals chatverzoeken of het toevoegen van vrienden.

Daarnaast komt er meer transparantie in de App Store. Op productpagina’s zal voortaan te zien zijn of apps berichtenuitwisseling of door gebruikers gegenereerde content bevatten, en of ze ouderlijk toezicht ondersteunen. Apps die niet geschikt zijn voor de ingestelde leeftijdsgrens van een kind, worden niet langer prominent getoond in de App Store.

Controle

Ouders krijgen ook meer controle bij de functie ‘Vraag om te kopen’: ze kunnen nu uitzonderingen toestaan voor apps die normaliter buiten de ingestelde leeftijdsgrens vallen, en deze toestemming later weer intrekken. Communicatieveiligheid wordt bovendien uitgebreid naar FaceTime-videogesprekken en gedeelde albums in Foto’s, waar expliciete beelden automatisch vervaagd worden.

De nieuwe functies zijn aanvullingen op bestaande tools zoals ‘Zoek mijn’, advertentiebeperkingen, privacybescherming bij tracking en filters op gevoelige content. Ook voor ontwikkelaars zijn er meer mogelijkheden om apps kindvriendelijker te maken via frameworks als ScreenTime, Apparaatactiviteit en SensitiveContentAnalysis.

Met deze updates wil Apple ouders beter ondersteunen in een digitale wereld die steeds complexer wordt, zonder in te leveren op privacy en gebruiksgemak. Meer informatie over deze voorzieningen is te vinden op apple.com/families. Het volledige persbericht is hier te lezen.