Apple introduceert iOS 26: verspringende versieaanduiding

Apple heeft iOS 26 onthuld, een update van het besturingssysteem voor de iPhone. De nieuwe versie heeft visuele veranderingen, ingebouwde kunstmatige intelligentie en een opvallende sprong in versienummering: van iOS 17 rechtstreeks naar iOS 26.

Die versiesprong is geen vergissing, maar een bewuste keuze van Apple. Volgens het bedrijf is het tijdperk van jaarlijkse updates voorbij. iOS 26 vertegenwoordigt volgens Apple een fundamenteel nieuw tijdperk, waarin het mobiele besturingssysteem nauwer aansluit bij visionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro. Apple wil met iOS 26 duidelijk maken dat de software fundamenteel anders is dan eerdere generaties.

Een van de meest zichtbare vernieuwingen is het zogeheten Liquid Glass-ontwerp. Dit nieuwe visuele paradigma geeft de interface een transparante, gelaagde uitstraling die dynamisch reageert op licht en beweging. Menubalken, knoppen en vensters lijken te zweven, wat zorgt voor een futuristische look die doet denken aan de interface van de Vision Pro.

Daarnaast zet iOS 26 zwaar in op kunstmatige intelligentie onder de noemer Apple Intelligence. De AI-functies werken grotendeels op het toestel zelf, om de privacy van gebruikers te waarborgen. Zo introduceert Apple realtime vertalingen in gesprekken via de Telefoon- en Berichten-apps, en kan Siri nu veel complexere opdrachten aan, inclusief samenwerking met externe AI-systemen zoals ChatGPT. Ook nieuw zijn de Genmoji (door gebruikers samengestelde emoji) en visuele samenvattingen van content op het scherm, mogelijk gemaakt door AI.

iOS 26 brengt ook vernieuwingen naar de standaardapps. De Berichten-app krijgt extra sociale functies zoals polls en aangepaste groepsachtergronden, terwijl de Telefoon-app voortaan voicemailberichten samenvat met behulp van AI. Safari, de Camera- en FaceTime-app kregen eveneens een make-over, met gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijkere interfaces.

Een interessante toevoeging is de volledig nieuwe Games-app. Deze fungeert als centraal platform voor Apple Arcade en andere games, en toont live wat vrienden spelen via een nieuwe Play Together-functie. Daarmee probeert Apple zijn positie in de groeiende mobiele gamingmarkt verder te versterken.

Ook CarPlay ondergaat veranderingen. De interface is versimpeld, met een duidelijke focus op veiligheid en minimale afleiding tijdens het rijden. Apple Music krijgt intussen nieuwe AI-functies voor het vertalen van songteksten en uitspraaktraining, opnieuw gericht op het verbeteren van communicatie over taalgrenzen heen.

De eerste ontwikkelaarsbèta van iOS 26 is inmiddels beschikbaar, met een publieke bèta die in juli wordt verwacht. De definitieve versie verschijnt naar verwachting in september, gelijktijdig met de lancering van de iPhone 17. iPhones ouder dan de iPhone 11, zoals de iPhone XR en XS, zullen de update niet ontvangen.