ANWB slaat alarm: noodsysteem in miljoenen voertuigen valt uit

Het noodsysteem in ongeveer 2 miljoen Nederlandse voertuigen dreigt binnenkort niet meer te werken. Volgens de ANWB komt dat doordat het verouderde 2G-mobiele netwerk wordt uitgefaseerd. Daarmee ontstaat een serieus probleem voor de verkeersveiligheid en mogelijk ook voor de APK-keuring.

Wat is eCall en waarom is het belangrijk?

Het zogenoemde eCall-systeem (Emergency Call) is een automatische noodoproepfunctie in auto’s. Bij een ernstig ongeval:

- wordt automatisch 112 gebeld

- wordt de exacte locatie doorgestuurd

- en ontvangen hulpdiensten informatie over het aantal inzittenden



Sinds 2018 is eCall verplicht in alle nieuwe auto’s binnen de Europese Unie. Het systeem kan letterlijk levens redden doordat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn.

Het probleem: afhankelijk van verouderd 2G-netwerk

Veel eCall-systemen zijn destijds gekoppeld aan het 2G-netwerk. Dat netwerk wordt echter binnenkort definitief uitgeschakeld. Zodra dat gebeurt:

- werkt het noodsysteem niet meer

- kan er geen automatische melding naar 112 worden gestuurd

- en valt een belangrijk veiligheidssysteem weg



Volgens de ANWB is hier nog veel te weinig aandacht voor geweest, terwijl het om miljoenen voertuigen gaat.

Mogelijk gevolgen voor de APK

Het probleem stopt niet bij veiligheid alleen. Het eCall-systeem is officieel onderdeel van de eisen waaraan een auto moet voldoen om de weg op te mogen.

Dat betekent dat auto’s waarvan eCall niet meer functioneert, in theorie:

- niet door de APK-keuring komen

- en dus niet meer gebruikt mogen worden



De Nederlandse minister van Infrastructuur heeft inmiddels aangegeven dat dit niet de bedoeling kan zijn, maar een definitieve oplossing is er nog niet.

Oplossing? Die is er nog niet

Om het probleem op te lossen, zouden miljoenen auto’s moeten worden aangepast met een nieuw systeem dat werkt via 4G of 5G.

Daar zitten echter grote uitdagingen aan:

- hoge kosten voor aanpassing

- technische complexiteit

- onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is (fabrikanten, eigenaren, overheid)



Verschillende partijen – waaronder de ANWB, autobranche, telecomproviders en overheden – zijn hierover in gesprek, maar een concrete oplossing ontbreekt voorlopig.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze ontwikkeling laat zien hoe afhankelijk moderne technologie is van onderliggende infrastructuur. Voor HCC-leden zijn er een paar belangrijke lessen:

- Technologie veroudert sneller dan producten waarin het zit

- Apparaten (zoals auto’s) kunnen afhankelijk zijn van netwerken die verdwijnen

- Controleer bij aanschaf van technologie altijd op toekomstbestendigheid



Heb je een auto van na 2018? Dan kan het verstandig zijn om bij uw dealer of fabrikant na te vragen:

- op welk netwerk jouw eCall-systeem werkt

- en of er een update of aanpassing mogelijk is



Digitale afhankelijkheid wordt steeds zichtbaarder

Het verdwijnen van 2G lijkt misschien een technische detailkwestie, maar de gevolgen zijn groot. Het raakt direct aan veiligheid, regelgeving en gebruik van alledaagse technologie zoals auto’s. Voor HCC is dit opnieuw een duidelijk voorbeeld van hoe belangrijk het is om leden te informeren over digitale ontwikkelingen – ook als die buiten de traditionele computerwereld vallen.



Blijf alert: ook in jouw auto zit steeds meer digitale techniek – en die heeft soms een houdbaarheidsdatum.