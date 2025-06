Android-telefoons krijgen deze handige stand-by-functie van iPhone

Het lijkt erop dat Google achter de schermen werkt aan een functie waar gebruikers al lange tijd op hoopten: een stand-by-modus voor Android-telefoons, vergelijkbaar met wat Apple al jaren biedt op hun iPhones.

Voor wie het nog niet kent: Apple verandert een iPhone tijdens het opladen automatisch in een soort slim scherm, compleet met klok, widgets, foto’s en zelfs live updates. En nu lijkt het erop dat ook Android-gebruikers binnenkort zo’n handige functionaliteit kunnen verwachten.

Volgens een recente updatepagina van Google komt er namelijk een stand-by-optie naar Android-apparaten. Deze functie wordt genoemd in versie 25.18 van de Google Play Services – een belangrijke component van het Android-ecosysteem. De beschrijving spreekt over een nieuwe mogelijkheid om te “casten naar stand-by-vriendelijke apparaten.” Wat hierbij opvalt, is dat Google expliciet smartphones noemt als doelgroep van deze functie. Dat sluit meteen toepassingen als Wear OS-horloges, Google TV of Android Auto uit. Het gaat dus echt om onze vertrouwde Android-telefoons.

Op iPhones werkt de stand-by-modus bijzonder goed in combinatie met de MagSafe-lader: zodra je toestel horizontaal ligt en oplaadt, verandert het scherm in een informatief dashboard. Android kent op dit moment nog geen vergelijkbare functie, maar daar lijkt snel verandering in te komen. Volgens betrouwbare bronnen zoals Android Authority wordt er gewerkt aan een gelijkaardige optie, mogelijk zelfs nog uitgebreider dan wat Apple nu biedt.

Wat interessant is, is dat Google in de update spreekt over “stand-by-vriendelijke apparaten”, wat doet vermoeden dat het bedrijf mogelijk nieuwe hardwarecategorieën wil introduceren. Bestaande Android-apparaten zijn in veel gevallen niet uitgerust om deze stand-by-modus volledig te ondersteunen. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat Google de functie wil koppelen aan bijvoorbeeld toekomstige toestellen of accessoires, mogelijk in combinatie met Qi2-laders.

Qi2 – of Qi versie 2.2 – is een nieuwe standaard voor draadloos opladen, waarbij toestellen tijdens het laden ook netjes in landschapsmodus kunnen liggen. Dat maakt het eenvoudiger om het scherm functioneel te gebruiken terwijl je toestel oplaadt – precies zoals Apple’s MagSafe dat nu al mogelijk maakt. Hoewel Google nog niet officieel heeft bevestigd dat de Pixel 10 deze technologie zal ondersteunen, zijn er sterke aanwijzingen dat dit in aantocht is.

Een ander teken aan de wand is dat Google heeft aangekondigd dat met Android 16 de mogelijkheid komt om widgets toe te voegen aan het vergrendelingsscherm. Dat zou perfect passen binnen een bredere stand-by-functionaliteit. Het is dan ook goed mogelijk dat Google met de nieuwe softwareversie echt de sprong maakt naar een volledige Hub Mode op smartphones – een modus die we nu vooral kennen van de Pixel Tablet, waar je apparaat verandert in een soort slimme hub zodra hij op het dock staat.

Tot op heden heeft Google zelf de stand-by-modus voor Android nog niet officieel aangekondigd, maar alles wijst erop dat de techgigant zich voorbereidt op een grote nieuwe toevoeging. En zeer veel Android-gebruikers in de Benelux kunnen niet wachten tot deze functie ook bij ons beschikbaar komt. Het zou een mooie stap zijn om onze telefoons nog slimmer te maken – ook als we ze even niet actief gebruiken.