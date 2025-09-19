AI lost probleem op waar beste programmeurs ter wereld op vastliepen

Voor het eerst heeft een kunstmatig-intelligentiesysteem een probleem opgelost dat tijdens de prestigieuze Internationale Collegiate Programming Contest (ICPC) onoplosbaar bleek voor alle menselijke deelnemers. DeepMinds Gemini wist in de finale het beruchte 'probleem C' tot een goed einde te brengen, terwijl de knapste koppen van meer dan honderd universiteitsteams er geen antwoord op vonden. De doorbraak onderstreept dat AI niet alleen kan bijbenen, maar ook voorbij kan streven aan menselijk redeneringsvermogen in complexe, abstracte puzzels.

De ICPC World Finals geldt als het summum van competitief programmeren: teams van drie studenten krijgen vijf uur de tijd om twaalf opgaven van uiteenlopende complexiteit op te lossen. Snelheid, foutloosheid en inventiviteit zijn bepalend voor de ranglijst. DeepMind, sinds 2014 onderdeel van Google (tegenwoordig Alphabet), stuurde dit jaar zijn AI-model Gemini 2.5 Deep Think de strijd in, volgens exact dezelfde regels als menselijke teams. Het systeem wist tien van de twaalf vraagstukken te kraken, goed voor een resultaat op het niveau van een gouden medaille. Alleen vier menselijke teams slaagden erin daadwerkelijk goud te behalen.

Sensatie

De echte sensatie zat echter in het feit dat Gemini als enige deelnemer een oplossing vond voor probleem C. Deze opgave draaide om het zo efficiënt mogelijk vullen van reservoirs via een netwerk van buizen. De buizen konden open, dicht of deels open staan, wat leidde tot een nagenoeg oneindig aantal configuraties. Voor menselijke teams bleek het een breinbreker zonder uitweg; Gemini daarentegen bedacht een strategie waarbij reservoirs eerst een prioriteitswaarde kregen toegekend. Met behulp van een dynamisch programmeeralgoritme en een verfijnde zoektechniek wist het systeem de optimale configuraties te vinden.

Volgens DeepMind markeert deze prestatie een belangrijke stap in de evolutie van AI. Waar kunstmatige intelligentie traditioneel uitblinkt in taken met duidelijke patronen of grote hoeveelheden trainingsdata, laat Gemini zien dat algoritmes nu ook originele, abstracte problemen kunnen aanpakken. Daarmee verschuift de rol van AI van uitvoerder naar creatieve probleemoplosser.

En hoe verder

De implicaties reiken verder dan de wedstrijdvloer. Onderzoekers zien toepassingen in de wetenschap, waar complexe vraagstukken vaak draaien om het verkennen van enorme oplossingsruimtes, en in de ingenieurswereld, waar optimalisatie van processen cruciaal is. Ook voor het onderwijs in informatica en wiskunde kan de doorbraak een nieuw hoofdstuk openen: studenten krijgen te maken met een tegenstander – of partner – die niet alleen de bekende antwoorden kent, maar ook nieuwe inzichten aandraagt.

Overdenking

Dat een AI-systeem nu in staat blijkt een probleem op te lossen waar de slimste menselijke deelnemers aan de ICPC niet uitkwamen, zet de verhoudingen op scherp. Het benadrukt niet alleen de kracht van algoritmes, maar roept ook vragen op over de toekomst van menselijke competitie in domeinen die ooit uitsluitend door creativiteit en redeneringsvermogen werden gedomineerd. Eén ding is duidelijk: met de oplossing van probleem C heeft Gemini de lat voor kunstmatige intelligentie opnieuw een stuk hoger gelegd.