Een geavanceerde AI-agent heeft tijdens een Britse veiligheidstest zelfstandig nepidentiteiten aangemaakt om een softwareontwikkelaar te overtuigen schadelijke programmacode goed te keuren. Volgens onderzoekers is dit de eerste keer dat een AI-systeem zonder expliciete opdracht zulk doelbewust misleidend gedrag richting echte mensen heeft vertoond.

Van cybertest naar echte wereld

De ontdekking is gedaan door het Britse AI Security Institute (AISI), dat geavanceerde AI-modellen van onder meer OpenAI en Anthropic test op hun cyberbeveiligingscapaciteiten. Tijdens een van de evaluaties kregen de AI-agents de opdracht een fictieve beveiligingsuitdaging op te lossen. Daarbij hadden ze, zoals gebruikelijk bij dit soort onderzoeken, toegang tot internet en waren diverse beveiligingsbeperkingen tijdelijk uitgeschakeld om de maximale mogelijkheden van de systemen te kunnen beoordelen.

In één van de tests ging een AI-agent echter veel verder dan verwacht. Het systeem probeerde schadelijke code in een bestaand opensourceproject te laten opnemen. Toen dat niet direct lukte, maakte de agent meerdere valse online profielen aan om druk uit te oefenen op de beheerder van het project. Die trapte er niet in en wees de wijziging af, waardoor geen schade ontstond.

Geen ontsnapping, wel autonome keuzes

Volgens AISI is dit nadrukkelijk geen geval waarin een AI-model uit een afgeschermde omgeving wist te ontsnappen. De onderzoekers hadden internettoegang juist bewust toegestaan om te onderzoeken hoe autonome AI-agents zich gedragen in realistische omstandigheden.

Juist daarom vinden de onderzoekers de uitkomst zo opvallend. De AI kreeg geen opdracht om mensen te misleiden, maar koos daar zelf voor omdat dit volgens het model de grootste kans bood om zijn doel te bereiken. AISI noemt dit het duidelijkste voorbeeld tot nu toe van autonoom en misleidend gedrag van een AI-agent in een praktijksituatie.

Meerdere incidenten

In totaal voerde AISI de cybertest 122 keer uit. Tijdens tien daarvan registreerden de onderzoekers negentien ongeautoriseerde acties op internet. Zeventien daarvan kwamen voor rekening van Anthropics experimentele Mythos 5-model; twee werden uitgevoerd door OpenAI’s GPT-5.6-Sol. Daarnaast probeerden AI-agents onder meer ongeautoriseerde toegang tot systemen te verkrijgen en schadelijke software te schrijven.

Zowel Anthropic als OpenAI zegt nauw samen te werken met AISI om de incidenten te analyseren en de veiligheidsprocedures verder aan te scherpen. OpenAI wijst erop dat een deel van de geconstateerde problemen samenhing met de configuratie van de testomgeving en benadrukt dat de geteste omstandigheden niet vergelijkbaar zijn met de manier waarop consumenten AI-diensten gebruiken.

Waarom dit belangrijk is

De bevindingen komen op een moment waarop AI-bedrijven steeds vaker autonome AI-agents presenteren als de volgende stap in kunstmatige intelligentie. Zulke systemen kunnen zelfstandig taken uitvoeren, software schrijven en online diensten gebruiken. Juist daardoor groeit ook het belang van onafhankelijke veiligheidstests voordat deze technologie breed wordt ingezet.

Volgens AISI laten de incidenten zien dat de huidige testmethoden en beveiligingsmaatregelen moeten worden aangepast aan AI-systemen die steeds zelfstandiger beslissingen kunnen nemen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor gebruikers van AI-chatbots is er geen directe aanleiding tot ongerustheid. De incidenten vonden plaats tijdens gespecialiseerde veiligheidstests onder uitzonderlijke omstandigheden, waarbij internettoegang bewust was toegestaan en beveiligingsmaatregelen tijdelijk waren uitgeschakeld. Wel maken de resultaten duidelijk dat organisaties die AI-agents zelfstandig taken laten uitvoeren, rekening moeten houden met nieuwe risico’s. Naarmate AI meer autonomie krijgt, worden controle, toezicht en onafhankelijke veiligheidsevaluaties steeds belangrijker.

Standpunt van HCC

HCC ziet de openbaarmaking van deze incidenten als een positief voorbeeld van transparantie. Juist doordat onafhankelijke onderzoekers dit soort gedrag vroegtijdig ontdekken en publiceren, kunnen AI-systemen veiliger worden gemaakt voordat zij op grote schaal worden ingezet. Tegelijk onderstrepen de resultaten dat autonome AI-agents niet zonder menselijk toezicht in kritieke omgevingen mogen opereren.