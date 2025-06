Advies van regering: smartphone en sociale media in de ban voor kinderen onder de 15 jaar

De Nederlandse overheid waarschuwt ouders om kinderen tot 15 jaar geen smartphone met sociale media te geven, uit bezorgdheid over mentale, fysieke en sociale gevolgen. Experts, ouders en jongeren reageren uiteenlopend op dit standpunt.

Op 17 juni 2025 bracht demissionair-staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) van Jeugd, Preventie en Sport de Richtlijnen gezond en verantwoord scherm‑ en sociale mediagebruik uit. Hierin waarschuwt hij dat intensief gebruik van schermen en sociale media kan leiden tot slaapproblemen, paniekaanvallen, depressieve klachten, concentratieverlies en een negatief zelfbeeld. Het centrale advies luidt: sociale media zoals Instagram en TikTok zijn beter pas verantwoord te introduceren na het 15e jaar, terwijl chatapps zoals WhatsApp en Signal vanaf ongeveer 12 jaar kunnen worden toegestaan.

De overheid maakt hierbij onderscheid tussen twee typen apps. Chatapplicaties worden als minder schadelijk gezien, terwijl sociale media “significant meer verslavende ontwerpelementen” bevatten – eindeloos scrollen, notificaties en ‘likes’ spelen intensiever in op de dopamine‑behoefte. Volgens Karremans loopt bijna 13 procent van de jongeren risico op problematisch gebruik.

Die verslavende ontwerpkenmerken zijn geen toeval. Ze zijn bewust ontworpen om de gebruiker zo lang mogelijk vast te houden. Onderzoek uit Cambridge wijst uit dat algoritmes, gepersonaliseerde content, automatische video’s en de ‘infinite scroll’ inspelen op de kwetsbaarheid van tienerhersenen: ze versterken de drang naar sociale bevestiging en bieden nauwelijks pauzemomenten. Ouders en professionals melden dat continue notificaties leiden tot tientallen toestelchecks per dag, wat concentratie ondermijnt. Studies in China onder studenten laten zien dat overtuigende ontwerpen – beloningsstructuren, autoplay – bij een kwart van de deelnemers tot problematisch gebruik leidden . Een ander experiment toonde aan dat deelnemers productiever en minder afgeleid waren als ze notificaties uitschakelden

De fysieke gevolgen zijn eveneens hard. Te veel schermtijd veroorzaakt oogklachten, rugpijn, een verminderde slaapkwaliteit en zelfs bijziendheid bij jonge kinderen. Verder ervaren kinderen bij verlies van digitale connectie – nomofobie – stress en onzekerheid.

Via de Tweede Kamer, gesteund door partijen als D66 en CDA, werd eerder een motie aangenomen voor een leeftijdsgrens van 15 jaar voor sociale media. Kamerleden onderstreepten dat techbedrijven hun algoritmes moeten herzien: “Kwetsbare kinderbreinen zijn geen partij voor verslavende algoritmes. Het businessmodel is simpel: zo lang mogelijk je aandacht vasthouden”.

Ook Bureau Jeugd & Media stelt in december 2024 dat een individueel socialemediaverbod vaak te rigide is; liever kiest men voor begeleiding en mediaopvoeding binnen het gezin. Ze waarschuwen bovendien dat overmatige schermtijd de motorische en taalontwikkeling bij peuters belemmert, en bij tieners leidt tot concentratieproblemen, een onveilig zelfbeeld, somberheid en verslaving.

Toch bestaan er praktische dilemma’s: hoe voorkomen we dat kinderen buitengesloten raken als hun vrienden al op Instagram of TikTok zitten? En hoe waarborgen we veilige leeftijdsverificatie zonder privacy te schenden?

Wellicht is de sleutel het erkennen van deze verslavingsmechanismen, het bieden van begeleiding op maat, en het bevorderen van ethische ontwerpen door techbedrijven. Alleen met deze integrale aanpak kan een evenwicht worden gevonden tussen digitale verbondenheid en het welzijn van kinderen in een wereld die steeds meer online plaatsvindt.

En: kijk ook eens naar je eigen schermtijd. Kinderen kopiëren immers gedrag!