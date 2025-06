ACM beboet dropshipper wolffashion.de

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd aan de in Nederland gevestigde eigenaar van de website wolffashion.de die zijn producten rechtstreeks uit China laat bezorgen. Dat de producten uit China kwamen en ook naar China teruggestuurd moesten worden, stond op de website niet duidelijk en begrijpelijk vermeld.

Dat moet wel, aangezien deze informatie belangrijk is voor consumenten. Juist bij online verkoop moeten bedrijven consumenten duidelijk en tijdig informeren om verkeerde verwachtingen en daarmee teleurstellingen te voorkomen.

De website wolffashion.de richt zich op Duitse consumenten. Omdat de eigenaar van de website – het bedrijf GT Ecom – in Nederland is gevestigd, vroeg de Duitse toezichthouder aan de ACM om hiertegen op te treden. De ACM heeft de boete gematigd tot 90.000 euro omdat het bedrijf goed meewerkte aan de procedure en de overtredingen inmiddels heeft beëindigd.

Martijn Ridderbos, bestuurslid van de ACM:”Dropshipping is niet verboden. Ondernemers die hiervoor kiezen, moeten zich wel realiseren dat zij zich moeten houden aan de regels die consumenten beschermen. Zo moet de consument, vóórdat hij zijn aankoop doet, weten dat de bestelling rechtstreeks uit China wordt geleverd. En moet hij dan weten waarnaar de bestelling kan worden teruggestuurd. Bedrijven die hieraan niet voldoen, schaden het vertrouwen van consumenten in online markten.”

Wat is dropshipping?

Steeds meer webwinkels maken gebruik van dropshipping. Dit betekent dat zij producten verkopen die zij niet op voorraad hebben, maar die een derde partij – vaak in China – rechtstreeks naar de klant stuurt. Dit is toegestaan, maar de dropshipper moet daar wel duidelijk over zijn. Ook moet de dropshipper zich houden aan de regels voor online verkoop, zoals:

als het product wordt geleverd door een andere partij uit een ander land dan moet dit duidelijk en begrijpelijk worden vermeld voordat de consument het product koopt;

het duidelijk vermelden van de daadwerkelijke levertijd;

duidelijk en begrijpelijk vermelden waar de consument het product naartoe moet sturen als hij de koopovereenkomst wil ontbinden.

Meer informatie over wat je kunt doen als consument als je te maken hebt met een dropshipper vind je op ConsuWijzer.