40 jaar terug in de tijd: zo verkocht Steve Ballmer Windows 1.0

Wie tegenwoordig Windows 11 gebruikt, kan zich nauwelijks voorstellen hoe het allemaal begon. Geen startmenu, geen taakbalk, geen internet en zeker geen Copilot. We gaan 40 jaar terug in de tijd, naar 1986. Microsoft probeerde de computerwereld enthousiast te maken voor iets revolutionairs: Windows 1.0. En dat deed het bedrijf op een manier die we tegenwoordig waarschijnlijk niet meer snel bij Microsoft zouden zien.

In een inmiddels legendarische video verschijnt een jonge Steve Ballmer als een hyperenthousiaste verkoper. In hoog tempo probeert hij de kijker ervan te overtuigen dat Windows 1.0 werkelijk een ongelooflijk product is. De presentatie doet meer denken aan een Amerikaanse reclamespot voor een keukenapparaat dan aan de doorgaans strak geregisseerde productpresentaties van grote technologiebedrijven van nu.

De video werd destijds intern bij Microsoft gemaakt en groeide later uit tot een klassieker op internet.

Windows voor 99 dollar

Ballmer laat in de video zien wat Windows allemaal te bieden heeft. Programma's als Write, Paint, Calendar, Cardfile en zelfs het spel Reversi komen voorbij. En dat alles voor – zoals Ballmer met veel enthousiasme benadrukt – slechts 99 dollar.

Bekijk je de beelden nu, dan ogen de programma's uiterst eenvoudig. Maar midden jaren tachtig was het idee dat je een computer met vensters, menu's en een muis kon bedienen voor veel pc-gebruikers nog behoorlijk nieuw.

Windows 1.0 verscheen eind 1985. Het was nog geen zelfstandig besturingssysteem zoals we Windows tegenwoordig kennen, maar draaide bovenop MS-DOS. Voor Windows 1.0 was minimaal 256 kilobyte werkgeheugen nodig. Ter vergelijking: een moderne pc beschikt al snel over 16 gigabyte RAM. Dat is ruim 65.000 keer zoveel.

Geen onmiddellijk succes

Opmerkelijk genoeg werd Windows 1.0 bepaald geen groot commercieel succes. De eerste versie sloeg maar beperkt aan en Microsoft moest nog jaren verder ontwikkelen voordat Windows echt doorbrak.

Dat gebeurde vooral vanaf Windows 3.0 in 1990 en Windows 3.1 in 1992. Daarna ging het snel. Windows groeide uit tot het dominante besturingssysteem voor pc's en versies als Windows 95, Windows XP, Windows 7 en uiteindelijk Windows 10 en 11 zouden door honderden miljoenen mensen worden gebruikt.

Achteraf gezien was Windows 1.0 dus vooral het bescheiden begin van iets heel groots.

En dan Steve Ballmer…

Minstens zo interessant als Windows zelf is de hoofdrolspeler in het filmpje. Steve Ballmer was in 1980 bij Microsoft komen werken en zou later een van de belangrijkste mensen binnen het bedrijf worden. Van 2000 tot 2014 was hij CEO van Microsoft. Zijn enorme enthousiasme tijdens presentaties werd in latere jaren bijna zijn handelsmerk. Wie deze beelden uit 1986 bekijkt, ziet dat die uitbundige presentatiestijl er toen al volop in zat.

Met veel armgebaren, een luide stem en een bijna niet te stoppen verkooppraatje probeert Ballmer Windows aan de man te brengen. Het resultaat is bijna vier decennia later nog steeds bijzonder vermakelijk.

Een prachtig stukje computergeschiedenis

Voor HCC-leden die de opkomst van de pc bewust hebben meegemaakt, zal de video ongetwijfeld herinneringen oproepen. Aan MS-DOS, 5,25-inch diskettes, CGA- en EGA-schermen en computers waarvan de mogelijkheden tegenwoordig bijna onvoorstelbaar beperkt lijken.

Tegelijkertijd laat het filmpje prachtig zien hoe snel de computerwereld zich heeft ontwikkeld. Wat in 1986 als revolutionaire software werd aangeprezen, past technisch gezien tegenwoordig ruimschoots op het kleinste geheugenkaartje.

Maar zonder die eerste stappen was het huidige Windows er waarschijnlijk nooit geweest.

En zeg nu zelf: zo'n presentatie van Windows 12 door een nieuwe Steve Ballmer zouden we eigenlijk best weer eens willen zien.

Bekijk de video

Zet het geluid vooral aan en ga 40 jaar terug in de tijd. Dit is Steve Ballmer die Windows 1.0 probeert te verkopen. Computerhistorie met een flinke dosis jaren-tachtig-Amerika.