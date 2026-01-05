1982, Toen de computer Persoon van het Jaar werd

Op 26 december 1982 maakte het Amerikaanse tijdschrift Time een opvallende en destijds zelfs zeer opmerkelijke keuze. Voor het eerst sinds de start van de traditie in 1927 werd niet een mens uitgeroepen tot Person of the Year, maar een apparaat: de personal computer. Officieel kreeg de computer de titel Machine of the Year, maar de boodschap was duidelijk. De pc had definitief zijn intrede gedaan in het dagelijks leven van de moderne mens en zou de samenleving blijvend veranderen.

Time kende de jaarlijkse titel eerder toe aan invloedrijke personen als Charles Lindbergh, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill en Charles de Gaulle. In 1982 waren er opnieuw sterke kandidaten, waaronder Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Toch koos de redactie bewust voor technologie. Daarmee wilde het tijdschrift benadrukken dat niet alleen personen, maar ook processen en innovaties de loop van de geschiedenis fundamenteel kunnen veranderen.

De computer verhuist naar huis en kantoor

In de editie van 3 januari 1983 lichtte Time de keuze toe in een uitgebreid artikel met de titel The Computer Moves In. Op de cover prijkte een man achter een pc – een beeld dat inmiddels iconisch is geworden. Volgens het tijdschrift had de computer in korte tijd al een enorme invloed gekregen op werk, onderwijs en communicatie. Dat was niet alleen een gevoel, maar ook meetbaar: tussen 1980 en 1982 verviervoudigden de verkoopcijfers van pc’s van ongeveer 724.000 naar bijna 3 miljoen exemplaren.

De redactie wees bovendien op de enorme potentie van deze relatief nieuwe apparaten. Als computers in de toekomst met elkaar verbonden zouden worden en toegang zouden krijgen tot elektronische databanken, dan zou het mogelijk worden om op grote schaal digitale berichten te versturen en informatie uit te wisselen. Een vooruitziende blik, zeker gezien het feit dat internet en e-mail toen nog geen gemeengoed waren.

Uit onderzoek dat Time aanhaalde bleek dat zo’n 80 procent van de Amerikanen verwachtte dat computers in de nabije toekomst net zo alledaags zouden worden als televisies of vaatwassers. Hoe groot de impact precies zou zijn, wist echter nog niemand.

Pioniers van de pc

Hoewel er al eerder personal computers waren ontwikkeld, geldt de IBM 5150 algemeen als de eerste echt succesvolle pc. Deze computer werd geleverd met MS-DOS, een besturingssysteem ontwikkeld door Microsoft. Dankzij de relatief lage prijs en open architectuur veroverde IBM snel de zakelijke markt.





IBM Personal Computer, type 5150 uit 1981 (CC BY-SA 3.0 – wiki)



Begin 1983 kwam daarnaast een opvallende nieuwkomer op de markt: de Apple Lisa. Deze computer introduceerde een grafische gebruikersinterface en was vooral gericht op zakelijke gebruikers. Hoewel de Lisa commercieel geen groot succes werd, legde het apparaat de basis voor de manier waarop we vandaag de dag met computers werken.





Apple Lisa in een computer museum in Boston (CC BY-SA 4.0 – Timothy Colegrove – wiki)

Met de latere introductie van Windows nam de verspreiding van de pc een enorme vlucht. Computers vonden niet alleen hun weg naar kantoren, maar ook naar huiskamers.

Van computer tot kunstmatige intelligentie

De keuze van Time in 1982 bleek achteraf visionair. In 1988 ging de titel opnieuw niet naar een persoon, maar naar ‘de bedreigde Aarde’, uitgeroepen tot Planeet van het Jaar. En in 2025 sloeg het tijdschrift een nieuwe technologische richting in door de zogeheten Architects of AI uit te roepen tot Person of the Year. Daarbij werden meerdere sleutelfiguren uit de AI-sector uitgelicht, waaronder Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang en Sam Altman.

Net als in 1982 onderstreepte Time daarmee dat technologie geen bijzaak is, maar een bepalende kracht in onze samenleving. De keuze voor de computer als ‘Persoon van het Jaar’ markeert achteraf een historisch kantelpunt: het moment waarop duidelijk werd dat digitale technologie ons leven blijvend zou veranderen.