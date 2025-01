Weggeefactie: gratis toegangskaarten SeniorenExpo

Van 14 tot en met 19 januari 2025 wordt het NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven het bruisende centrum voor de 21e Senioren Expo: de grootste en leukste beurs voor de 50-plussers in Nederland. HCC geeft 25 x 2 gratis kaarten weg.

De gezellige beurs biedt een breed scala aan stands met alles over gezondheid, lifestyle, reizen, mode, wonen en hobby's. Het belooft een onvergetelijke week te worden en natuurlijk is HCC ook dit jaar weer aanwezig!

HCC vind je op plaats K10 waar we op bescheiden schaal laten zien waar we ons me bezighouden. Van de wereld van Flightsimulator tot genealogie, van 3D-printen tot videobewerken en veel meer. Er is voor ieder wat wils. Het is een mooie kans om kennis te maken met de digitale wereld en onze enthousiaste experts te ontmoeten.

De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Gedurende de hele dag beantwoorden we vragen van bezoekers over het gebruik van computers, smartphones en tablets.

Speciale aanbieding voor HCC-leden

Op vertoon van je HCC-pas krijg je een korting van maar liefst 6 euro op de toegang! En dat is nog niet alles, want als je onze stand bezoekt, dan ligt er een leuke attentie voor je klaar. Nog geen HCC-lid? Aanmelden kan hier.

Mis deze kans niet om meer te leren over de digitale wereld en om inspiratie op te doen. We hopen je te zien in onze stand! Meer informatie over de beurs vind je hier.

Weggeefactie

HCC geeft 25 x 2 toegangskaarten weg voor de SeniorenExpo. Om naar de gratis kaarten mee te dingen, vul dan het aanmeldformulier in. Prijswinnaars krijgen automatisch bericht via e-mail. De toegangskaarten worden per PostNL toegestuurd. Let er dus goed op dat alle gegevens juist worden ingevuld.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan