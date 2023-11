Wacht niet te lang…

Kerstmenu uitgezocht? (Alcoholvrije) champagne besteld? Oliebollenmix ingeslagen? Logisch, want het is bijna 2024. Dat betekent ook dat je nog maar even hebt om alles rondom je zorgverzekering te regelen. Tot en met 31 december 2023 om precies te zijn. Doe het dus vóór de partypoppers en de kurken knallen!

Regel je OHRA Zorgverzekering nu

Dan weet je zeker dat je in 2024 (weer) uitstekend verzekerd bent als je onverhoopt zorg nodig hebt. Want bij OHRA kies je zelf je huisarts, ziekenhuis, fysio of specialistische kliniek, wij betalen de rekening. En je kiest een zorgpakket dat bij jouw persoonlijke situatie past. Want het is jouw leven, jouw zorg.

En profiteer van collectieve meerwaarde

Je krijgt korting op bepaalde aanvullende (tandarts)verzekeringen en je krijgt het aanvullende pakket OHRA Gezond t.w.v. € 67,25 per maand er gratis bij! Dit betekent 32% korting op de totaalprijs van de combinatie basiszorgverzekering en het aanvullende pakket Gezond. Dus je betaalt alléén de premie van je basiszorgverzekering!

Voor het hele gezin

Jij en je partner kiezen ieder een eigen zorgpakket. Kinderen tot 18 jaar zijn zelfs gratis meeverzekerd op de meest uitgebreide aanvullende verzekering van jou of je partner. Want bij OHRA is iedereen welkom. Wij stellen geen gezondheidsvragen. Niet voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen.

Weet waar je aan toe bent

Bij OHRA krijg jij de meeste keuzevrijheid voor de scherpste premie. Want met de combinatiepolis van OHRA weet je dat wij je kosten voor 100% vergoeden. Alleen als je gebruik van een niet gecontracteerde zorgverlener voor Geestelijke Gezondheidszorg of Wijkverpleging betaal je 75% van de rekening zelf. Zo weet je altijd waar je aan toe bent voor een vaste premie per maand.

Overstappen naar OHRA?

• Doe dit uiterlijk 31 december

• Wij zeggen je huidige zorgverzekering voor je op

• Je bent verzekerd bij OHRA vanaf 1 januari



>> Meer info & overstappen



Al verzekerd bij OHRA?

• Tevreden? Dan hoef je niks te doen!

• Je zorgpakket wijzigen? Doe dit uiterlijk 31 december via Mijn OHRA Zorgverzekering



>> Direct wijzigen