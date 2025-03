Het dna-testen bij particuliere en genealogische databanken is populairder dan ooit. Voor veel mensen is het een spannende manier om meer te leren over hun afkomst of om verloren familieleden te vinden. Maar wat velen niet beseffen, is dat hun dna ook een andere toepassing kan hebben: het helpen oplossen van misdrijven. Justitiële autoriteiten tonen steeds meer interesse in deze databanken en dat roept belangrijke vragen op over privacy en toestemming.

