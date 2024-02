Het gebeurt mij net even te vaak dat ik iets kwijtraak dat ik even eerder op het klembord van Windows 11 heb geplaatst. Dat wil zeggen: dan staat er alweer wat anders op het klembord! Is er een oplossing voor mijn probleem? Sandy van D.

Ja, daar is een oplossing voor. Waarbij het goed uitkomt dat je al met Windows 11 werkt. Die oplossing heet Geschiedenis van Klembord. Druk maar eens op de toetscombinatie Windows-toets + v om daar wat meer over te weten te komen. Er zijn twee mogelijkheden: Geschiedenis van Klembord is nog niet actief en dan moet je het inschakelen, of Geschiedenis van Klembord is wel actief en dan kun je – laten we zeggen – van de ene naar de andere inhoud overschakelen. In beide gevallen is de toetscombinatie Windows-toets + v je reddende engel. Ja, ga maar eens aan het werk met deze reuzeleuke service van Windows 11. Na een poosje kun je al niet meer zonder!